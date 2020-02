Un épilateur pour le visage, j'achète ou pas ?

Aujourd'hui, c’est une promo dans le folder de Cora qu'On n'est pas des pigeons a voulue tester… Un épilateur flawless pour le visage à 34,90 euros, c'est tentant surtout s'il a été "vu à la tv".

Le produit se présente comme un gros bâton de rouge à lèvres, compact et discret. Un point positif car il est très maniable et peut être emmené partout. Il est aussi très joli avec sa lampe led intégrée et ses embouts "recouverts d'une couche d'or 18 carats" (si l'on en croit l'emballage).