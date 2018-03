Un choco belge à l'huile de lin: une première mondiale

A Mouscron, dans l'entreprise de la famille Vandeputte, on presse des graines de lin depuis 1887. C'est l'un des plus gros huiliers du monde. L'huile de lin est utilisée dans la fabrication de savons, d’encre, de linoléum, de mastic, de peinture, de produits pour le traitement du bois mais pas que... Comme elle contient 50% d'oméga 3, cela en fait un aliment santé. Depuis peu, la firme a développé une gamme alimentaire appelée Linéo, dont le premier chocolat à l'huile de lin. Mais cette huile s'oxyde facilement aussi et peut devenir toxique pour la santé. Pigeon a enquêté.

Présente sur les cinq continents dans cent pays, l'entreprise Vandeputte presse 4 000 tonnes de graine de lin par jour. Une institution mouscronnoise où cinq générations se sont succédées au fil du temps. Et comme toutes les histoires, elle commence par une "petite graine" comme l'explique Henry-François Vandeputte, Administrateur Vandeputte S.A.: "Nos graines de lin viennent du Canada, de Russie et du Kazakhstan, elles sont pressées mécaniquement. On récolte alors 1/3 d'huile de lin et 2/3 de tourteau, qui sert de nourriture aux bovins."

Riche en Oméga 3

Comme l'huile de lin est très riche en Oméga 3, un anti-oxydant, le père de Henry-François qui avait une formation de pharmacien, Luc Vandeputte, a eu l'idée de développer "l'huile des centenaires": "Mon père donnait à tous ses amis de l'huile de lin car cela fait baisser le cholestérol. On a décidé de la commercialiser. Nous avons aussi décidé de développer des recettes de vinaigrettes et de mayonnaises (qui vont bientôt arriver sur le marché) mais aussi une pâte à tartiner au chocolat qui est fin prête. L'idée est venue de mes deux filles, Louise et Tessa, qui un jour m'ont demandé de leur créer une pâte à tartiner à base d'huile de lin vu qu'on leur interdisait celle à base d'huile de palme et ce n'est pas évident car l'huile de lin s'oxyde facilement."

Toxique pour la santé?

Effectivement, l’huile de lin est instable même à température ambiante, nous explique la professeur Marie-Louise Scippo, spécialiste des sciences des denrées alimentaires à L'Ulg: "La température a une importance, mais aussi le temps pendant lequel l’huile est chauffée. L’état de fraîcheur de l’huile au moment où on la chauffe est très important également. Lorsqu’elle est chauffée pendant plusieurs heures à 60°C, des produits secondaires d’oxydation des acides gras polyinsaturés se forment, composés qui sont potentiellement toxiques pour l’humain mais il faut savoir aussi que la toxicité de l’huile de lin sur l’être humain n’a pas été étudiée proprement dite."

Le Professeur de biochimie et de nutrition à la faculté des bio-ingénieurs de l'UCL, Yvan Larondelle, nous rassure : "Difficile de vous donner une température précise. L'huile de lin ne doit pas être chauffée, en tout cas pas en présence d'oxygène. Mais toute la nuance porte certainement sur ce que l'on entend par chauffage. Pour les huiles, lorsqu'on parle de chauffage, on entend habituellement la cuisson ou la friture où les températures peuvent atteindre 180°C ou même davantage dans une poêle. Chauffer de l'huile dans un mélange d'ingrédients, à 100°C par exemple, pendant un temps court à l'abri de l'oxygène est certainement nettement moins problématique. Et cela me semble raisonnable même pour l'huile de lin, surtout si des antioxydants (naturels) sont naturellement présents ou ajoutés."

"Et c'est justement car l'huile de lin est instable que nous avons ajouté des anti-oxydants naturels des extraits de plantes (nom qui restera secret) pour que l'huile ne rancisse pas dans le temps" nous explique Dominique Beaujot, développeur de produits: "Nous faisons attention à sa fabrication et à sa durée de péremption, pas plus de quatre semaines. Nous demandons aussi qu'il soit conservé au frigo et de ne jamais le laisser au soleil mais c'est comme les autres pâtes à tartiner chocolatée."

Recette simple

Ce choco est produit en petite quantité chez un artisan chocolatier. La recette est simple: 25% d'huile de lin avec des extraits de plantes, 5% de cacao, 50% de praliné sucré (plus de 28% de sucre selon l'étiquette) et ensuite 20% de chocolat fondant. "Et même si le chocolat est à 34,4 degrés, le mélange final ne dépasse jamais les 20 degrés, ce qui n'est pas simple" avoue Bram Colombier, Artisan Chocolatier chez Lucardi. Un pot de 250 gr coûtera entre quatre ou cinq euros selon la politique du magasin où il est vendu (liste sur leur site).

Un produit plaisir à consommer rapidement et avec modération malgré tout car sucré...