Un aspirateur de table, j'achète ou pas ?

Le test

Malheureusement, il n'y en a qu'un qui nous a convaincu... Il s'agit de l'embout pour les liquides. En effet, en quelques secondes, l'eau renversée sur la table était aspirée. Un bon point donc et c'est le seul.

L'embout pour les solides, comme les miettes ou les restes de repas n'est absolument pas efficace. L'appareil manque de puissance et pourtant il avait été bien chargé (durant seize heures tel que préconisé par le mode d'emploi). Pour aspirer, il faut donc passer et repasser au même endroit, et encore, ça ne suffit pas toujours. De quoi énerver car le but recherché dans l'utilisation d'un aspirateur est tout de même de gagner du temps et de nettoyer rapidement. Or ici, c'est tout le contraire.