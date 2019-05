Scanner et payer ses produits avec son smartphone : Possible avec « YesWeScan »

De plus en plus, les gens mangent vite fait bien fait sur le temps de midi ou même le soir. Ils veulent acheter des produits frais mais tout doit aller toujours plus vite, plus le temps de faire la file aux caisses. C’est pourquoi Delhaize a lancé ce début avril une nouvelle application de paiement « YesWeScan » pour les petits achats. Une nouvelle méthode de paiement qui se voudrait rapide et efficace. On l’a testée avec des jeunes et des moins jeunes, et cela ne semble pas être tout à fait le cas…

Le client télécharge tout d’abord l’application YesWeScan sur son smartphone et s’enregistre en créant un compte. Il doit aussi avoir téléchargé une application bancaire et attention parfois le petit boîtier est demandé afin de vérifier l’identité bancaire.

Comment faire ?

Le client scanne le QR-code de la boutique qui se trouve à l’entrée du magasin. Il s’identifie de cette façon avec son compte utilisateur et la localisation du magasin. Ensuite, avec son smartphone, il scanne le code-barres des produits. Lors de notre test ce fut le parcours du combattant pour Pierre, 65 ans qui est persuadé que les plus jeunes auront plus de facilités que lui. Il scannait aussi l’étiquette du rayon et pas celle du produit même. Lors du paiement, l’acheteur voit le résumé de tout ce qui a été scanné. Il peut ensuite payer via une application bancaire. Après le paiement, le client reçoit un ticket numérique avec un code-barres qui lui permet de quitter le magasin. Pour finir, le client reçoit un ticket de caisse par e-mail.

Là aussi, nos testeurs ont eu quelques lenteurs et difficultés pour comprendre comment cela fonctionne mais le personnel présent – pas toujours très au courant de la façon de procéder - les a aidés patiemment. YesWeScan devrait être également introduit au cours de l’année dans d’autres Delhaize Fresh Atelier, existants ou nouveaux.

Une façon de faire ses achats pratique et rapide, du moins pour certains, pas pour les autres qui ont eu des soucis avec leur smartphone ou le réseau (le magasin propose le Wifi) mais tous nos testeurs ont regretté le côté individualiste de la démarche et la disparition du sourire de la caissière. Même si on gagne du temps, dans les files, on peut aussi y faire de belles rencontres. Pourquoi toujours vouloir aller plus vite ?