Savez-vous compter les frites ? (à la mode de chez nous)

Bienvenue à la Frite d'Or 2019! Quick, MacDo ou fritkot, nos spécialistes en fritologie se sont posé LA question : quel est le paquet qui en a le plus dans le paquet? Lequel contient le plus de frites? Et lequel pèse le plus lourd? Bien entendu, ce test n'a aucune valeur scientifique (c'est juste un prétexte pour aller manger des frites aux frais des Pigeons...).

Pour le savoir, nous avons acheté un paquet moyen et un grand dans deux fastfoods et au fritkot de la place Flagey à Ixelles. Puis nous avons pesé chaque paquet et compté les frites, une à une.

Le résultat : nous avons obtenu deux Frites d'Or. La frite d'or de la frite la moins chère. Et la Frite d'or du paquet le plus avantageux au poids. Pour savoir où le gramme de frite est le plus avantageux... cliquez sur la vidéo!