Quel smartphone moyen de gamme délivre les meilleures photos ?

Il est devenu très difficile de différencier les smartphones sur base de leur dimension et qualité d’écran ou sur la capacité à faire fonctionner les applications. Pour marquer les esprits et vendre davantage, les fabricants ont entamé la guerre de la qualité photographique. Huawei, avec son P30 Pro à près de 1 000 euros, mise toute sa communication sur la beauté de ses images, y compris de nuit. Mais comme tout le monde n’est pas prêt à dépenser une telle somme pour un téléphone, nous avons testé la gamme inférieure. Quatre appareils fonctionnant sur Android et dont le budget moyen tourne aux alentours de 350 euros sont passés entre nos mains, ou plutôt celles d’étudiants en photographie.

Fer de lance du marché

C’est dans cette tranche de prix, inférieure à 400 euros, que s’effectue la majorité des ventes de smartphones. Nos quatre protagonistes sont des géants du secteur. Il y a le Samsung A50 (327 euros), le Nokia 8.1 (353 euros), l’Huawei P20 (399 euros) et le Motorola Moto G7 Plus (294 euros). Tous sont équipés d’un double capteur, sauf le Samsung qui en propose trois. La résolution en pixels varie de 16 millions pour le Motorola à 25 Mpix pour le Samsung, en passant par 20 Mpix chez Nokia et Huawei.

Nous avons demandé aux étudiants de réaliser trois petits exercices pour tenter d’établir une hiérarchie entre les appareils. Tout d’abord, photographier une charte de couleurs, afin d’analyser la colorimétrie du rendu photographique. Ensuite, capturer une ambiance en faible lumière, comme celle qu’on pourrait rencontrer dans un bar. Enfin, tester les smartphones en contre-jour en prenant une image d’un arbre seul sur fond de ciel laiteux. Chaque prise de vue a eu lieu en mode automatique, même si chaque appareil propose une foule de réglages. Comme il n’est pas question de faire confiance aux écrans, qui ont tendance à valoriser les photos, nous avons analysé les résultats sur un ordinateur professionnel, équipé de Photoshop, et à l’écran correctement calibré.

Une grosse surprise

Au niveau des rendus des couleurs, le Motorola se détache très nettement du lot : les noirs sont profonds et les couleurs plutôt fidèles. Rien à voir avec le Nokia 8.1 qui montre une grosse dominante rouge. L’Huawei et le Samsung sont plus « chauds », c’est-à-dire un peu plus jaune, tonalité appréciée des Européens.

Dans le test en basse lumière, l’A50 de Samsung a une forte tendance à lisser l’image pour éviter les bruits numériques (ces petites taches de couleur dans les noirs). Selon le professeur Pascal Damuseau : « on dirait qu’on a posé un film alimentaire sur l’image, ce qui ne présente pas un rendu très agréable ». Le Nokia 8.1 tend à rougir la peau de nos mannequins d’un jour de manière très prononcée. L’Huawei P20 est plus neutre mais il surexpose légèrement l’image, c’est-à-dire qu’il la rend plus lumineuse et claire qu’en réalité. Cette fois encore, c’est le Motorola G7 Plus qui s’en sort le mieux.

Enfin, dans le cas du contre-jour, c’est en zoomant sur le tronc de l’arbre que les différences se marquent. Alors que l’écorce est toujours visible avec le Motorola, le tronc est complètement bouché chez les trois autres. Le Samsung a sans doute aussi compensé le contre-jour par l’activation du mode HDR, qui vise à prendre plusieurs photos avec différentes expositions pour les assembler en une seule. Le ciel est plus détaillé mais au détriment d’une sorte de halo autour des branches. La couleur des feuilles est toujours un peu tronquée chez Nokia.

Au bout du compte, un grand gagnant se distingue en remportant les trois manches. L’appareil le moins cher et proposant le moins de pixels est très clairement le meilleur en photographie, dans cette gamme de prix. Bien sûr, un iPhone X ou un appareil photo reflex feront encore mieux. Mais pour une utilisation quotidienne dans la plupart des situations, les quatre smartphones s’en sortiront avec les honneurs, surtout le Motorola… Et un peu moins le Nokia !