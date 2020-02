Quel jus d'orange choisir pour votre enfant ? On en a testé 12 !

Nos testeurs ont 11 ans et des palais fins. Marie et Jeremy rêvent "de pulpe dans leur jus d’orange", et qu’il ne contienne pas de colorant". Et pour notre troisième testeuse, Stéphanie Botlerys, diététicienne pédiatrique : "un bon jus d’orange est 100% fruit, 100% jus, sans sucre ajouté." Ils vont en tester 12 dont les prix varient de 79 centimes à 3,24 euros du Litre.

LE TEST

Le Carpi Sun, 1.90€/L. Jérémy fait la grimace et Marie déteste. Elle estime que sa couleur ressemble à celle d’une limonade. Stéphanie parle de pipi de chat. La cote est sévère 2.3/10.

Même emballage, le Solevita de chez Lidl à 1.07€/L. est encore moins apprécié 0.8/10 ! Jérémy n’apprécie pas, pour lui est l’eau avec un mauvais arrière-goût d’orange. Il y quelque chose qui râpe au niveau de la gorge et dedans lEt dans ce jus, notre spécialiste a repéré du sirop de fructose – glucose : " c’est un sucre qui a été transformé de manière industrielle et qui n’a que des effets néfastes sur l’organisme notamment au niveau du foie. A proscrire totalement." Il y a aussi du sirop de fructose, glucose dans le Boni de Chez Colruyth à 1.07€/L. que personne n’apprécie vraiment : 2.6/10.

5 autres jus ne sortent pas non plus du lot : Nono de chez Aldi à 1,94€/L. : 1.8/10, Fanta sans bulle à 3.24€/L. : 3.5/10, Oasis à 2,83€/L. : 3.8/10, 365 de chez Delhaize à 0,79€/L. : 4.5/10, Nectar d’orange de chez Carrefour à 0,85€/L. : 6.5/10

Nos testeurs apprécient un peu plus le Everyday de chez Colruyt à 0.85€/L. Pour Marie, le goût y est mais l’acidité n’est pas géniale. Dans celui-là, Jérémy goûte un peu de pulpe. Tout comme le Juicy de chez Lidl à 1.06€/L. Stéphanie perçoit le goût d’une vraie orange et il n’est pas trop acide. Les deux reçoivent la cote de 7/10.

Mais tous apprécient aussi le Minut Maid à 3.11€/L. : "Il y a le goût de l’orange et il est plus épais." (7,3/10)

Et finalement, celui qui sort du lot est le Bio de chez Carrefour 2.83€ (7,6/10). Rien qu’à la couleur, Stéphanie est contente car cela se rapproche très fort du jus d’orange pressé et au niveau du goût, on s’en rapproche aussi. L’acidité est plus douce." Et c’est le seul qui est 100% pur fruit pressé.