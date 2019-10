Pigeons a testé : la friteuse à air chaud à 49,90 euros chez Cora

Chaque semaine, On n’est pas des Pigeons ouvre les dépliants des magasins pour y dénicher les meilleures promotions. Dans la séquence "J’achète, j’achète pas", Nadia Salmi s’intéresse à ces produits dont les prix défient toute concurrence. Après mise à l’épreuve, elle vous dit si oui ou non Pigeons achète.

La promo qui nous a fait de l’œil cette semaine, c’est la friteuse à air chaud Domo à 49.90 euros chez Cora. A priori, elle a tout pour plaire… En effet, elle est petite et élégante mais aussi et surtout, elle ne nécessite pas d’huile, a une grande capacité et peut chauffer de 80 à 200 degrés. Malheureusement, la suite laisse à désirer…

Il a fallu tâtonner avec le panier pour parvenir à l’ouvrir… Durant la cuisson, les témoins lumineux n’ont pas fonctionné en alternance comme le mode d’emploi l’indiquait. De plus, le programme à choisir n’était pas clair. Entre 6 et 12 minutes pour cuire des frites… C’est du simple au double, donc difficile de savoir ce qui va convenir à nos pommes de terre qui, au final, se laissent manger sans être pour autant bonnes. Celles-ci sont en effet bizarres, pas uniformément cuites. Verdict donc négatif : Pigeons n’achète pas !

Pigeons aime :

Son esthétique

Son poids plume

Son côté silencieux

Pigeons n’aime pas :