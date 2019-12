On a testé la nouvelle version de Google Maps, avec la réalité augmentée

Tout qui possède un smartphone connaît sans doute l’application Google Maps. Ce GPS gratuit propose différents modes de transport dans son calcul d’itinéraire. Parmi ceux-ci, le mode piéton est bien utile lors de city-trips ou simplement pour se déplacer en rue. Mais il pêche par une interface un peu trop classique, affichant les trajets en pointillés bleus sur un plan en deux dimensions. Le problème que bon nombre d’utilisateurs ont déjà rencontré est celui du point de départ. Lorsqu’on est sur une place, s’entendre dire "prendre la direction sud-est" pour commencer la navigation, cela prête parfois à confusion. Mais la nouvelle version corrige tout cela.

Un Live View épatant

Dans la version en cours de développement, que l’on peut obtenir en s’inscrivant sur le site de Google, le Live View fait son apparition. En bon français, on dira "réalité augmentée", c’est-à-dire que le programme utilise le capteur de l’appareil photo pour filmer les alentours et leur superposer les indications de guidage en 3D. L’effet est vraiment bluffant et permet de visualiser directement la direction à suivre, même dans un enchevêtrement de petites ruelles, même perdu au milieu d’un parc. Pour rejoindre le point de départ d’un itinéraire, il suffit d’effectuer une rotation avec l’appareil jusqu’à tomber sur les indications qui apparaissent à coup sûr. Et pour d’évidentes raisons de sécurité, le Live View se coupe une fois qu’on est en mouvement. Il faut donc baisser et incliner le smartphone pour qu’apparaisse à nouveau l’itinéraire, mais sous forme traditionnelle de plan. En cas de doute, il suffit de s’arrêter et replacer l’écran à hauteur d’yeux pour que le Live View réapparaisse comme par enchantement.

Bien entendu, cette fonction très pratique n’est valable qu’en mode piéton, en tenant son téléphone verticalement. Il faut aussi vérifier que son smartphone soit compatible, ce qui est souvent le cas avec des appareils et des systèmes d’exploitation récents.

Plus qu’un gadget pour geeks, le nouveau Google Maps avec Live View nous a d’autant plus convaincus qu’il devrait demeurer gratuit. Il ne reste plus qu’à prévoir le prochain city-trip…