Netflix, Prime video, Apple TV, Disney + : quelles plates-formes SVOD choisir ?

Netflix, Prime video, Apple TV, Disney + : ne vous perdez plus dans les plates-formes SVOD - On... Netflix, Prime video, Apple TV, Disney +, le nombre de plates-formes SVOD ne cesse d'augmenter mais leur offre est-elle la même ? Lesquelles choisir ? On fait le point avec Marc Oschinsky.

Netflix, Prime video, Apple TV, Disney +, le nombre de plates-formes SVOD ne cesse d’augmenter mais leur offre est-elle la même ? Lesquelles choisir ? On fait le point avec Marc Oschinsky. Il y a des jours où on a l’impression qu’il n’y a vraiment rien de bien à la télé. Et puis, il y a des jours où on sait que ce n’est pas qu’une impression. Pour ces jours-là, il y a Netflix. Avec ses films et ses séries dont la réputation n’est plus à faire. Bon, Netflix, on commence à connaître. Mais il y existe bien d’autres plates-formes.

Uncut A commencer par Uncut, le petit poucet belge. 7€99 pour accéder à un catalogue de 1500 films, avec 10 nouveaux titres par semaine. Du cinéma majoritairement européen, des films d’auteur, souvent primés dans les plus grands festivals : Goodbye Lenin, Aviator, des Woody Allen, Rundskop, Massacre à la tronçonneuse et des films belges… Comme l’explique Maxime Lacour, son CEO : C’est une offre qui se veut complémentaire à l’offre de pur divertissement que peuvent proposer les plates-formes américaines. Mais, contrairement à ces plates-formes, nous proposons une diversité de films beaucoup plus grande. Si le cinéma français a produit 400 films l’année passée, il n’y en a peut-être que quelques-uns qui se retrouveront sur Netflix. Même chose pour le cinéma belge…

Apple TV & Prime Video Du côté des Américains, on trouve Prime video, le service d’Amazon, et Apple TV +. Philippe Genion les a tous les deux. Apple TV + un peu par hasard : un jour, il a reçu un mail lui proposant un abonnement gratuit d’un an. Son verdict ? Le choix, ce n’est pas top : " Il y a quelques séries en production Apple qui sont accessibles directement et gratuitement. Et il y a plein de films que vous pouvez acheter pour une dizaine d’euros ou louer pour 4€99. Le tout donne l’impression d’une sorte de grand vidéo club online. Je ne vois pas l’intérêt d’ajouter encore une plate-forme qui propose plus ou moins la même chose avec quelques séries qu’on peut éventuellement télécharger à côté." Par contre, le coup de cœur de Philippe, c’est Prime ! " C’est la plate-forme d’Amazon, qui propose un catalogue d’une taille à peu près semblable à celui de Netflix, mais avec des choix beaucoup plus pointus. ls ont notamment des séries qui ont été primées aux Emmy Awards et aux Golden Globes comme This Is Us ou The Wonderful Mrs. Maisel, qui me fait rire aux éclats. Et peu de gens me font rire aux éclats." Caractéristique commune de Prime et AppleTV + : ce ne sont que des services supplémentaires offerts aux clients. Apple offre l’accès à la plate-forme quand vous achetez un de ses produits. Et Amazon vous le refile pour peu que vous optiez pour l’option payante de livraison express de vos commandes.

Disney + Et puis, il y a Disney +. La plate-forme devrait arriver au printemps 2020 chez nous. Mais Himad Messoudi s’y est déjà connecté. Pas pour rien que c’est le M. Série de la RTBF (retrouvez son test en intégralité en cliquant ici). "Vous mettez l’univers Disney ou Pixar sur la route quand vous allez dans le sud de la France en voiture et vous n’entendrez plus vos enfants. Ici, on est vraiment dans un produit destiné aux enfants, destiné aux familles et qui est presque complémentaire de Netflix." 5 univers sur Disney + : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, de quoi satisfaire petits et grands.

Full package, quel prix ? Quelles plates-formes SVOD choisir ? - © simpson33 - Getty Images/iStockphoto Et de quoi faire un trou dans le portefeuille. Parce que si vous vous abonnez à TOUTES les plates-formes SVOD, ça vous coûtera combien ? "Si on additionne le tout, on est autour d’une soixantaine d’euros par mois. J’ai fait le choix de ne pas avoir d’abonnement au câble. J’ai la RTBF via la TNT mais je n’ai pas les autres chaînes. Et quand on regarde le prix des packs des opérateurs du câble, on arrive plus ou moins à ce que je mets dans mes abonnements aux plates-formes SVOD. Sauf que, pour ce prix-là, j’ai des produits de qualité en version originale sous-titrée."

Heureusement, il y a Auvio ! Et puis, il existe une option gratuite : Auvio, la plate-forme de la RTBF. En plus, c’est la seule qui propose On n’est pas des Pigeons. Maintenant, reste une question : avec des journées bêtement limitées à 24 heures, comment on va faire pour voir tout ça ?