Menu pour enfants au resto : on a testé (avec eux)

Les menus pour enfant se résument souvent à quelques lignes : spaghettis, poulet, steak haché… Comme si nos petits n’avaient pas de papilles gustatives… Pourtant, 95% des restaurateurs feraient des efforts en proposant un menu enfant, moins copieux et moins cher. Mais au niveau de la variété des plats et de leur équilibre nutritionnel, y ont-ils pensés ? On a testé 3 « cantines » avec trois enfants de 9 à 11 ans. Voici leur verdict et celui de leurs parents.

Tout petits, ils ont faim et ils hurlent car cela ne va pas assez vite. Un peu plus grands, ils ne tiennent pas en place et courent un peu partout. Presque ados, ils sont avachis sur leurs chaises, les yeux rivés sur leur écran… Ils mangent cela mais pas avec ceci… Aller au restaurant avec des enfants, c’est parfois le parcours du combattant pour les parents et pourtant les restos font des efforts. Selon une étude du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), 95% des restaurateurs adaptent leurs établissements à la présence d’enfants. Mais très peu le font savoir. L’effort le plus souvent consenti est de proposer un menu enfant, moins copieux et moins cher.

Gratuit !

Et c’est le cas ! Dans nos 3 restaurants testés, 2 proposaient des menus gratuits mais au niveau du goût, c’est la catastrophe. Les enfants n’ont pas du tout aimé leurs poulets cuits, semble-t-il à l’eau, ni les moules sans goût et les petites pizzas avaient une pâte très épaisse. Les parents se demandent même si ce n’étaient pas des pizzas surgelées par rapport à celle payante. Certes, ces menus gratuits peuvent être intéressants pour les familles nombreuses pour ne pas grever leur budget mais d’un point de vue gustatif, ils sont à revoir et au niveau de la qualité des produits, ils peuvent peut mieux faire. Est-ce une façon d’attirer les grandes tablées familiales que de proposer des menus gratuits ? Oui sans doute, surtout que les petits consomment des boissons mais cependant, les menus gratuits ne sont pas très variés, ni équilibrés.

Payant mais pas à leur goût…

Dans notre troisième taverne, le menu enfant était payant et plus élaboré : tartare de bœuf, boulette sauce tomate ou poulet massala mais cela n’a pas intéressé plus nos jeunes testeurs, ils ont choisi les hamburgers des grands. Ce restaurant nous dit aussi avoir essayé de proposer des salades à 10 € pour les enfants mais ils n’étaient pas intéressés.

Plus de variété et d’originalité, des produits avec du goût, du vrai, et un prix qui reste dans les clous. Voici les désirs des petits comme des grands pour ces menus pour enfants. Pourquoi ne pas faire comme certains restaurateurs québécois qui proposent à leurs cartes quelques plats en version 1/2 portion et à moindre prix ? Cela convient aussi bien à des enfants qu’à des personnes qui n’ont pas trop faim…