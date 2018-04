Lisser ses cheveux sans chaleur? On a testé le kardoun et le plaquage mexicain  

Oublions les fers, les brosses à lisser, ou même les sèche-cheveux qui abîment votre crinière et revenons à des méthodes naturelles et ancestrales. Comment lisser votre chevelure bouclée sans chaleur, ni aucun produit lissant au prix exorbitant? Il existe le kardoun algérien ou le plaquage mexicain. Nous avons demandé à trois jeunes femmes aux cheveux bouclés de les tester.



Le kardoun

Sara est d'origine berbère Kabyle et le kardoun elle connait bien: "Lorsque j'étais petite, tous les soirs, ma mère mettait le kardoun à ma sœur et moi. C'était un moment intime entre filles. Maman nous racontait des histoires et nous lui racontions notre journée. C'est un beau souvenir." Mélanie est intriguée, même un peu sceptique et se demande si ses cheveux très bouclés vont être lissés. Les lisser avec un fer, cela lui prend presque deux heures et elle sait que cela les abîme alors elle espère que le kardoun va lisser naturellement ses cheveux. Mélanie les humidifie, les brosse et comme c'est compliqué de faire une queue seule, elle opte pour deux couettes. Il faut bien serrer mais pas trop à la base pour ne pas avoir des démarcations. C'est assez simple: il suffit d'enrouler le kardoun au fur et à mesure tout en gainant la chevelure. Cela prend quatre-cinq minutes. Après une nuit, Mélanie trouve que ses boucles se sont allongées: "Elles sont plus souples mais mes cheveux ne sont pas lisses...". Peut-être parce que ils sont trop frisés. Le kardoun, ce ruban en coton tissé algérien coûte cinq euros et peut être réutilisé. Ce n'est donc pas une arnaque.

Kardoun fait maison

Si vous n'avez pas un kardoun original, prenez des vieux collants que vous coupez. Le principe est le même: votre tignasse mouillée est lissée et maintenue dans le bas nylon... Deborah qui le teste trouve cela très confortable même si ce n'est pas très esthétique. Après une nuit et les sarcasmes de ses collègues, elle défait ce kardoun fait maison et elle n'est pas étonnée que ses cheveux ne soient pas lisses, elle les trouve même étranges: "Ils n'ont pas la même texture que d'habitude. Je les trouve très secs."



Le plaquage m exicain

Autre option pour dompter votre crinière bouclée, le plaquage mexicain qui peut s’appeler aussi le tourbillon. Sara mouille ses cheveux et s'applique à faire un tourbillon autour de sa tête: mèche par mèche. Elle met ensuite un foulard pour que tout tienne en place. La nuit de Sara fut courte: "J'ai failli tout retirer tellement les pinces serraient ma tête." Au final, Sara est contente même si elle confie: "Je n'aime pas trop mais cela lisse un petit peu".

Au final, nos trois têtes bouclées ne sont pas vraiment lisses... Leurs ondulations persistent une bonne nouvelle: fini les nœuds impossibles à démêler au réveil!