Lime, Dott ou Circ : quelle trottinette choisir ?

En un an, des nouvelles trottinettes électriques en libre-service ont régulièrement envahi la Belgique. Des engins différents et des prix variables. Marie, une jeune étudiante, a testé les 3 applications qui étaient actives le jour de notre test sur le bitume bruxellois : Lime, Dott et Circ.

Il y a peu, on ne trouvait pas moins de 9 applications différentes rien que dans la capitale qui proposait des trottinettes électriques en libre-service. Beaucoup se sont mises en pause comme : Bird, Hive, Tier, Wind, Troty, mais quatre autres sont toujours actives comme Lime, Dott, Circ ou Poppy. Mais laquelle choisir et quelles sont leurs particularités ? Marie, une jeune étudiante, nous aide à y voir plus clair.

Circ, la plus légère

Ce jour-là, il n’y avait pas de trottinettes de la start-up anversoise Poppy sur Bruxelles mais Marie trouve très vite une de la start-up allemande Circ. Un modèle léger de 10 kg. Elle n’est pas en bon état mais elle roule. Marie est conquise : " C’est hyperfacile : on ouvre l’application, on scanne le QR code et c’est parti ! Cela va vite, jusqu’à 25 km/h et c’est une chouette sensation." L’accélération et le freinage se font en douceur. Par contre sur les pavés, c’est moins évident : " C’est très désagréable, cela n’arrête pas de trembler. Il faut bien s’accrocher et on a les dents qui claquent. C’est à déconseiller ! " Comptez : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 20 centimes par minute d’utilisation.

Lime, la plus chère

Lime est une start-up californienne. Elle est 5 centimes plus chère que la Circ. Comptez 1 euro pour le déblocage et ensuite 25 centimes la minute d’utilisation. Un petit plus au niveau de l’application : on repère facilement les trottinettes car on peut activer une sonnerie pour repérer le véhicule. La conduite ici est très instinctive. Le large repose-pieds permet de rester stable, sauf sur les pavés où les vibrations gênent beaucoup la conduite. Au niveau des pavés, c’est donc le même cauchemar.

Dott, la plus lourde et la moins chère

La troisième trottinette, de la start-up européenne Dott, est plus lourde et les roues plus larges. Mais la conduite n’est pas pour autant plus confortable sur les pavés. Les roues sont gonflables et donc il y a risque de crevaison. Son prix : moins cher que les deux autres. Toujours 1 euro pour la mise en route et ensuite, 19 centimes la minute. Mais malgré son prix mini, Marie préfère la trottinette la plus légère et le plus maniable pour elle, c’est la trottinette Circ.