Les batteries externes de smartphones ne tiennent pas leurs promesses

Sur le marché, elles portent le nom de Powerbanks. En français, il s'agit de batteries externes destinées à charger smartphones, tablettes et autres appareils électroniques. On en trouve de différentes capacités, exprimées en milliampère-heure (mAh). Le milieu de gamme tournant aux alentours de 12 000 mAh quand un smartphone moderne dispose d'une batterie d'environ 3 000 mAh. En théorie, un Powerbank de ce type permettrait donc quatre recharges de téléphone, ou même plus dans certains cas. C'est ce qu'on a voulu vérifier.

Contrat non rempli

Nous avons acheté trois batteries externes de capacités presque équivalentes mais de prix différents. Une Floureon 12 000 mAh à 17 euros sur internet, une Fresh 'N Rebel 12 000 mAh que l'on trouve à 39,99 euros dans la plupart des magasins d'électronique ainsi qu'une GP 10 000 mAh achetée 49,99 euros chez Vanden Borre. Nous les avons confiées à Frédéric Humblet, responsable de l'entité Electricité-Automatisation de l'ISIB (Institut Supérieur Industriel de Bruxelles). Pendant une semaine, il a mesuré les temps de charge/décharge ainsi que les capacités réelles des appareils. Et les surprises n'ont pas manqué. Aucune des trois batteries n'atteint la capacité de charge annoncée. La GP arrive à 6 700 mAh alors que les deux autres dépassent à peine les 8 000 mAh. On n'arrivera donc jamais aux quatre, voire six recharges de téléphones annoncées par les fabricants.

Quant au temps de charge , pouvant aller jusqu'à 3 ampères-heure, il n'est réaliste qu'à condition de disposer d'un câble adapté. Un Lightning d'iPhone ou un USB Type-C pour les autres appareils. Avec un câble USB standard, impossible de dépasser 0,8 Ah. Il faudra donc un peu près trois heures pour charger un GSM.

Quoi qu'il en soit, malgré des performances inférieures à ce que l'on pouvait espérer, les trois Powerbanks permettent tout de même de dépanner. Dans ces conditions, difficile de justifier une telle différence de prix allant presque du simple au triple. La Floureon, clairement la moins chère des batteries, n'a rien à envier aux deux autres.