Le shampoing pour chevaux, vraiment top ?

C’est le secret de nombreuses stars pour arborer une crinière de rêve: le shampoing pour chevaux. Oui, oui, du shampoing pour chevaux. Cela peut sembler bizarre et pourtant, Jennifer Aniston ou encore Sarah Jessica Parker ne jurent que par ce produit. Alors, tendance à suivre ou lubie sans intérêt? Pour le savoir, un test s’imposait avec la marque Straight Arrow, Mane ’n Tail.

C’est dans le salon de coiffure Ax’elle et lui que l’expérience a eu lieu à Nivelles. La gérante a accepté de comparer le shampoing pour chevaux avec le shampoing professionnel qu’elle a l’habitude d’utiliser. Comment? En les appliquant chacun d’un côté de la tête d’une cliente. Première constatation en lavant les cheveux avec le produit équestre: la texture et l’odeur ne sont pas très agréables. Mais pour se faire une idée complète, il faut attendre le brushing. Une fois réalisé, la coiffeuse avoue ne pas voir de différence entre les deux côtés de la tête. Les cheveux ont en effet le même aspect et la même douceur, que ce soit avec le shampoing pour chevaux ou le shampoing pro. Un bon point pour Mane 'n Tail, esthétiquement parlant.

Quid au niveau santé?

Reste l’aspect médical… Un shampoing pour chevaux est-il sans conséquences pour la peau? A priori, la crinière et le crin n’ont rien à voir avec des cheveux… Alors qu’en penser? Pour le dermatologue, Dominique Tennstedt, la réponse est claire: ce produit est à fuir! " Il y a dedans de l’isothiazolinone qui est un conservateur en passe d’être interdit chez nous car il provoque de nombreuses allergies. Il faut savoir que le PH de la peau d’un cheval n’a rien à voir avec celui d’un être humain en terme d’acidité. Un shampoing pour chevaux doit rester pour les chevaux. Tout mélanger n’est pas recommandé. En plus, c’est vraiment du marketing… Quand vous voyez le flacon, vous apercevez un beau cheval… Evidemment, ils n’ont pas mis des chevaux de trait! C’est du marketing vraiment risible… ". Et le prix est conséquent: plus de 7 euros le flacon de 355 ml.

Et l’avis d’un spécialiste du monde équestre?

Mane 'n tail est le chouchou des stars. Mais qu’en est-il des personnes qui s’occupent des chevaux? Utilisent-ils aussi cette marque? Pour avoir la réponse, direction un manège du Brabant Wallon où nous rencontrons un amoureux des chevaux. " Je ne connais pas cette marque, précise Stéphane Kirsch. Moi, j’achète les produits en sellerie. Sinon, j’utilise aussi beaucoup nos produits classiques cheveux pour mes chevaux. Ça marche très bien dans ce sens. Mais je ne suis pas sûr que les shampoings pour chevaux sont bien pour nous ".