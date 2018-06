Le lait de chamelle un produit qui roule sa bosse

C'est un marché de niche, mais un marché bien réel : le lait de chamelle est apprécié par un nombre croissant de consommateurs. Pour le trouver, il faut aller dans certains points de vente à Bruxelles. Ou sur les marchés. Bart et sa femme tiennent un stand qui vend toutes sortes de laits. Du lait de vache, bien entendu. Mais aussi du lait de chamelle. Ils en écoulent 45 litres par semaines. Et pas seulement aux personnes d'origine arabe. Les gens y viennent par curiosité. Et y reviennent parce que le goût, frais et un peu salé, est très caractéristique. On l'aime ou pas, mais il ne laisse personne indifférent.

Allégations santé

Le lait de chamelle est censé être conseillé aux diabétiques, aux personnes souffrant de maux de ventre ou à l'intestin et, bien entendu, aux personnes allergiques au lait de vache. Il n'est pas vraiment bon marché : sur les marchés, il se vend 5,5 euros le demi-litre. A la ferme d'où il provient, aux Pays-Bas, il est à 4 euros le demi-litre.

Chameaux néerlandais

Pour découvrir sa provenance, direction Berlicum, dans le sud des Pays-Bas, à deux pas de Bois-le-Duc. Dans des étables spacieuses et modernes vivent une centaine de chameaux. Ou plutôt de chamelles. Leurs journées se passent entre repas, soins aux bébés chameaux et traite (tous les matins, avant huit heures, la chamelle est une lève-tôt). Chaque jour, les animaux donnent 150 litres de lait, qui parviennent à peine à satisfaire la demande.

Tout a commencé avec trois chamelles

A la tête de la ferme, on trouve Frank Smits. En 2006, alors qu'il était encore étudiant en agronomie, il a lu un article sur le lait de chamelle et s'est dit qu'il y avait là un marché potentiel. Il a acheté trois de ces camélidés et a commencé l'aventure. Douze ans plus tard, il est à la tête d'un des plus grands cheptels d'Europe.

Chameaux ou dromadaires?

Et ne dites pas à Frank que ses chameaux sont en réalité des dromadaires, puisqu'ils n'ont qu'une bosse :

"Aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, les gens font la différence entre chameaux à une ou à deux bosses. Dans le reste du monde, on parle juste de chameaux, un point c'est tout. D'ailleurs, regardez sur les paquets de cigarettes : c'est un chameau à une seule bosse."

Au champ!

A 10h du matin, les chamelles (qui sont donc des dromadaires) sortent de l'étable pour aller batifoler dans les champs sous les yeux des visiteurs. Car, oui, la ferme de Frank est une attraction touristique : chaque année, 15 000 personnes viennent y faire un tour.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dromadaires n'ont pas peur du froid : d'ailleurs, dans le désert, les nuits sont plus que fraîches. C'est l'humidité qu'ils supportent difficilement. Et donc, en hiver, elles restent juste tranquillement au sec dans l'étable.

Produits dérivés

Non content de produire du lait, Frank a également mis au point toute une gamme de produits dérivés : crèmes de beauté, savon, lait en poudre, chocolat au lait de chamelle, liqueur et bonbons. Quant au goût, il évoque légèrement la noisette avec une touche salée assez présente. Mais le mieux, c'est encore de le goûter!