Le hamburger haut de gamme en plein essor

Malgré l'arrivée de Burger King sur le marché belge et le développement continu de McDonald's, il reste de la place pour d'autres acteurs. Bien sûr, on ne compte plus les restaurants ou tavernes qui proposent le hamburger dans leur carte, mais à présent, ce sont de vraies chaînes de restaurants qui se multiplient. Le flamand Ellis, le bruxellois Be Burger et le wallon The Huggy's Bar ouvrent chaque années de nouveaux points de restauration.

Ne les appelez pas fast food !

Oubliez vos traditionnelles références sur les chaînes de hamburger. Ici, pas question de commander au comptoir et d'être servi dans la foulée. Les chaînes de burgers haut de gamme sont avant tout des restaurants où le personnel s'occupe de vous et prend votre commande à table. Pas question non plus d'un service express puisque le vrai bon hamburger nécessite une cuisson d'une quinzaine de minutes. Tout est préparé minute en fonction des demandes des clients. Chez les liégeois de Huggy's Bar, impossible de faire autrement puisque la carte est riche de plus de 40 hamburgers différents, sans parler des propositions temporaires. D'ailleurs, une cellule s'occupe de la partie recherche et développement afin de proposer toujours plus de variétés. Seuls les burgers ont droit de cité et 8 bières ont spécialement été développées pour les accompagner.

Chez Be Burger, certains établissements proposent aussi d'autres plats que les hamburgers, même si ces derniers restent incontournable. Et ici, le concept évolue vers une plus grande diversité, comme proposer à présent un service de bar en plus des restaurants.

Bien entendu, l'addition finale est un peu plus élevée que dans un fast food, mais un hamburger copieux se vend entre douze et seize euros, un prix finalement raisonnable d'autant que tous les produits sont frais et de qualité.

Entrepreneurs, pas restaurateurs

L'autre point commun entre ces chaînes de hamburgers "gourmets", c'est qu'elle sont développées non pas par des restaurateurs, mais bien par des entrepreneurs. Les patrons des The Huggy's Bar ont étudié la gestion avant de se lancer dans l'aventure de la restauration. Chaque restaurant est supervisé par un responsable d'établissement qui rend des comptes au siège central. Principe identique chez Be Burger où le patron, Sébastien, est issu du monde du fitness. Dans l'Horeca, on ne compte plus les excellents cuisiniers mais piètres gestionnaires tandis qu'ici, une bonne gestion permet une rapide extension autorisant des économies d'échelle.

Et cela marche ! Ellis a déjà ouvert seize restaurants, principalement en Flandre mais aussi aux Pays-Bas ou à Paris. The Huggy's Bar en est à sept avec l'inauguration en octobre 2017 de ses deux premiers établissements bruxellois. Et Be Burger, qui fête à peine ses deux ans, en est à six mais espère arriver à quarante ! Reste à espérer que d'ici-là, les estomacs des Belges ne soient pas saturés par cette nourriture certes qualitative, mais pas vraiment diététique.