Laboratoire de tests: c'est quoi, le goût Colruyt?

Récemment, Colruyt a invité la presse à visiter son nouveau laboratoire de tests. Chaque année, le groupe investit deux millions et demi d’euros dans des tests de goût de ses marques maison (Boni, Everyday, Spar). C'est le second laboratoire de ce genre pour le distributeur, après celui de Halle. "On n'est pas des pigeons" a donc visité ce nouveau laboratoire, à Herverlee.

Colruyt a un objectif: faire tester aux consommateurs ses 3 500 produits de marques propres. Actuellement, le groupe belge a déjà rempli la moitié de sa mission en mettant 50 000 consommateurs à contribution. La plupart de ces tests sont effectués dans les magasins du groupe et... une toute petite partie dans ce que l'on pourrait appeler les "laboratoires de goût". Une soixantaine de produits ont ainsi été modifiés. Lors de sa conférence de presse, Colruyt a proposé aux journalistes de se mettre à la place d'un "consommateur goûteur". Ils pouvaient tester soit de la purée de pomme de terre, soit de la confiture aux framboises ou du fromage de chèvre et lardons.

Tests des journalistes

Muriel Sparmont, journaliste à Sudpresse, choisit la purée de pomme de terre. Il y a quatre échantillons de différentes marques. Premier test: "C'est un peu fade, ça manque d'épices. J'aurais ajouté du poivre". Elle devra noter ses impressions en répondant à des questionnaires à choix multiples. Le goût est testé, bien entendu, mais aussi la couleur ou l'odeur. Parfois, ça ne répond pas aux attentes: "Ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime ni la consistance, ni le goût". Mais, finalement, le "goût Colruyt", ça existe? "Franchement, je connais ces produits comme je connais d'autres produits mais je suis incapable de dire quelles marques j'ai goûtées".

Et les autres journalistes … ils ont trouvé? En tout cas, pas Heidi Gobel, journaliste à Het Laatste News: "En fait, je ne sais absolument pas de quelle marque il s'agit mais je trouve cela intéressant". Annick Wellens, de Knack, est sur une piste. Alors, c'est quoi le goût Colruyt? "Peut-être que c'est le goût moyen. Le goût Colruyt est au milieu. Ni trop salé, ni trop épicé". Découvrir le goût Colruyt n’est pourtant pas l’objectif dans ce laboratoire. Il s’agit plutôt d’adapter le produit au goût du consommateur..."...ce que nous avons déjà fait pour une soixantaine de produits qui se trouvent déjà dans nos magasins, précise Stefan Goethaert, directeur Colruyt group fine food, par exemple, le fromage de chèvre avec du saumon que nous avons amélioré". Tentons une dernière question: "Et le goût Colruyt?". Réponse du directeur, très philosophe: "Il faut l'essayer!". Et vous, n’hésitez pas aussi, de votre côté, à faire des comparaisons avec les produits Delhaize, Aldi, Carrefour, Lidl, Cora ou Intermarché. Votre goût, c’est le bon goût!