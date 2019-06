La chasse aux produits 100% remboursés : un sport pas de tout repos !

Depuis 6 ans, le site 100% remboursé traque les bonnes affaires : les promos où vous devez payer le produit mais qui vous remboursent son prix sur votre compte en banque ou Paypal.

C’est Guillaume De Ryckel qui s’occupe du site. Dites, Guillaume, si je me débrouille bien, je peux VRAIMENT remplir mon chariot sans que ça me coûte un centime?

- Remplir le caddie, non, mais il y a quand même un certain nombre de produits remboursés. Je dirais qu’il y a chaque semaine quatre ou cinq nouveaux produits. Moi, je n’économise que 25 euros par mois en moyenne, mais c’est parce que je passe tout mon temps à répertorier les promos, ce qui fait que je n’ai pas toujours l’occasion d’en profiter.

Un coupon, un certain goût de XX° siècle

Plusieurs méthodes existent : la plus rapide, l’appli. Remboursement en une semaine ou moins via Paypal. Le site où il faut photographier le ticket de caisse vous promet un remboursement en six semaines. Et le plus lent : le coupon à renvoyer par la poste. Ça, c’est un truc pour éviter que trop de monde n’en profite, non?

- Il est clair que, quand on compare avec une action sur un téléphone où le remboursement ne prend que quelques secondes, il y aura nettement moins de demandes de remboursement si on doit passer par la poste, une méthode nettement plus contraignante…

Pour certains, la traque aux 100% remboursés aide vraiment à boucler les fins de mois. D’autres le font plutôt pour le sport. Et certains poussent le bouchon assez loin :

- Ils ouvrent un compte gratuit, en profitant des opérations promotionnelles des banques qui offrent un bonus de 50 euros. Et ils utilisent ce compte pour tous les remboursements. Comme ça, ils gagnent sur les deux tableaux.

Sport en grande surface

Et comme je me sens d’humeur sportive, je fonce vers le supermarché le plus proche. Premier objectif : une nouvelle marque de bière, remboursée 100%. Je la trouve sans problème. Mais, déception : c’est une bouteille remboursée, pas un pack de 4!

Ensuite, ça se complique le yaourt Pur Natur? Il y en a. Mais la variété Bio Activ (la seule à être concernée par l’action 100% remboursé) est introuvable! Le jambon de poulet Herta? On me promettait du satisfait ou remboursé. Je ne suis pas satisfait parce que la dame du rayon me dit n’en avoir jamais entendu parler.

Au total, en arpentant tous les rayons, j’ai trouvé : un pot de café soluble, une salade de petits pois lentilles, une bouteille de bière, de la nourriture pour chien (je n’ai pas de chien mais mes chats apprécieront) et une boîte de tampons, une idée de cadeau toujours appréciée.

Reste à présent à se faire rembourser tout ça

Les uns demandent de scanner le code-barres et de faire une photo du ticket de caisse en entourant la ligne du produit. Les autres demandent aussi votre adresse mail et numéro de téléphone. Vous entrez tout ça dans leur site web et hop : Nous vous remercions de votre participation à l’action Nescafé Gold. Vous recevrez votre remboursement endéans les six semaines.

Au tour des petits pois et lentilles :

Confirmation de votre participation, vous obtiendrez votre remboursement endéans les quatre semaines.

Oui, apparemment, les petits pois/lentilles sont plus rapides que le café…

Pour la nourriture pour chiens, c’est satisfait ou remboursé. Donc, si je veux revoir mes sous, je dois expliquer pourquoi je ne suis pas satisfait. En minimum vingt mots :

Mon chien refuse d’en manger.

Ça, ça ne fait que cinq mots. Allez, on y retourne…

Il n’apprécie pas la texture et l’odeur ne lui dit rien qui vaille. Du tout.

C’est bon, ça fait juste vingt mots.

Reste maintenant à poster tout ça et à attendre mes sousous

Une semaine plus tard, 1,26 euros m’ont été remboursés, via l’appli. Le prix de la bouteille de bière. Nescafé m’a annoncé que je serais bientôt payé et les petits pois/lentilles m’ont écrit pour dire que l'argent devrait arriver sur mon compte « dans les deux à quatre semaines ». Je vous tiendrai au courant, promis.