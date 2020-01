Houmous de supermarché : On n'est pas des pigeons en a testé 8

Quand on parle de Houmous, on sent déjà les senteurs du Proche Orient ! Très à la mode pour l’apéritif, aujourd’hui on peut en acheter dans tous les supermarchés mais lequel choisir ? On en a testé 8 avec des spécialistes.

Le Houmous, c’est un mot que l’on met à toutes les sauces et cela énerve Georges Baghdi Sar, Chef chez My Tannour, : "Houmous, cela veut juste dire pois chiche et surtout pas purée de n’importe quoi. Aujourd’hui, on parle de houmous de betterave mais non… Cela ne peut être que du pois chiche !"

Ce mets oriental est riche en protéines, glucides complexes, fibres, magnésium et acides gras insaturés protecteurs des maladies cardiovasculaires. Les philosophes Socrate et Platon décrivaient déjà les qualités nutritionnelles de ce plat présent déjà au 7° VIIe siècle av. J.-C. en Mésopotamie.

Nous avons testé 8 houmous à la crème de sésame vendus en grande distribution avec trois spécialistes : Georges Baghdi Sar, Chef chez My Tannour, Simona El-Harar, Cheffe chez Kitchen 151 et Nathalie Bruart, Journaliste Culinaire chez Femmes d’Aujourdhui.

Commençons par le plus cher qui est Bio acheté chez Delhaize 12,50 euros du kilo. Unanimement, ils le trouvent pâteux et trop granuleux. La touche de "faux citron" les dérange aussi. La côte est sévère : 4/10.

Celui de chez Lidl est deux fois moins cher, 6,25 euros du kg. Ils le trouvent trop amer, gras et épais. L’acidité ne leur plaît pas du tout ? La note est pire encore : 1,3/10.

Happy Cooking acheté 11,23 euros du Kg chez Colruyth et Père olive acheté 10,57 euros du Kg chez Carrefour ne font pas non plus l’unanimité. Ils ont respectivement les cotes de 2,16/10 et 3/10.

Celui de chez Aldi à 6,25 euros du kilo est un peu plus apprécié. On goûte bien les pois chiche. Il y a beaucoup d’aide mais ce n’est pas encore cela : 4,2/10.

La marque Boni de Colruyth est plus chère, 11,27 euros du kg et là très vite Georges détecte le goût de pomme de terre et il est vrai que dans les ingrédients, il y a bien des flocons de pomme de terre. La cotation ici est encore faible : 4,8/10. Même cote pour le houmous Apéro time de chez Carrefour acheté 10 euros le kilo.

Et enfin le dernier sort de l’ordinaire est le basic de chez Delhaize à 10€ du kilo. Sa note 6,6/10. Ils sont unanimes : "celui-là, il est mangeable, il est moins pire que les autres " Et Simona, ensuite leur fait goûter celui qu’elle a préparé juste avant la dégustation et les trois avouent : ce n’est pas compliqué, cela demande juste un peu de temps mais quelle différence ! Rien ne vaut un houmous fait maison, sans aucun conservateur, la recette est simple et la voici en vidéo !