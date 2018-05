Avant de répondre à la question, intéressons-nous à leur origine. Selon un rapport de 2008 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale de crevettes (de pêche ou d'aquaculture) est estimée à environ six millions de tonnes par an. Sur le marché, deux espèces représentent 80% du marché:

Certains l'appellent scampi à tort. Le mot italien désigne en réalité une langoustine. Les hispanophiles parleront de gambas. On peut dire aussi crevette géante (minimum 6 cm). On a démarré cette enquête avec une question simple: "elles sont fraîches vos gambas?".

La carte mondiale des crevettes

Gambas: si on vous vend du frais, ce n'est sans doute pas vrai - © Tous droits réservés

On en trouve en Amérique du Sud (Equateur, Brésil, Argentine...), En Afrique (Madagascar, Mozambique...) mais surtout en Asie (Thaïlande, Inde, Vietnam, Bangladesh...). Des trajets très longs. Alors forcément quand elles arrivent chez nous, elles sont congelées. Histoire de respecter la chaîne du froid.

David Martiny, acheteur chez Festin aquatique, un grossiste du marché matinal de Bruxelles, nous fait visiter ses congélateurs: "Ici en Belgique, nous n'avons pas de frais. Ce n'est que du surgelé qui arrive par conteneurs au port d'Anvers et qui nous est revendu par un distributeur".

Celui qui vous vend du frais est un menteur

Nous avons fait le tour de plusieurs enseignes en caméra cachée. Nous avons entendu: "En Belgique, on ne trouve que du décongelé. En gambas fraîches, il n'y a que les cuites seulement. Celui qui vous vend du frais est un menteur". Dans cinq magasins sur sept, c'est la même rengaine.

Mais, dans deux poissonneries, on va bizarrement nous vendre des crevettes fraîches et crues. On touche au graal. D'où viennent-elles? Dans le premier magasin, la réponse fuse: "De France". Leur prix: 28,5€/kg. Renseignements pris, il existe bien une production française. C'est la crevette impériale de marais charentais. Elle est élevée dans les claires comme les huitres. Petit problème: la saison ne commence qu'au mois de juillet pour se terminer fin octobre. Impossible donc de trouver des gambas fraîches et crues venues de France au printemps. Ce poissonnier nous a donc menti.

La crevette impériale de France est une petite production. Il s'agit d'une quinzaine d'éleveurs (ACRIMA) qui produisent environ 40 tonnes par an. C'est un marché de niche destiné aux restaurants gastronomiques. Les crevettes sont mêmes vendues vivantes et doivent peser au minimum vingt grammes. Et le prix moyen départ producteur est d’environ 25€/kg. Plusieurs restaurateurs nous ont confié les acheter entre 30 et 40€/kg selon la période. Donc, sur l'étal d'un poissonnier, on les trouvera entre 40 et 60€/kg. D'après notre enquête, c'est le seul produit frais et cru que l'on peut trouver sur le marché belge.

Dans une seconde enseigne, un commerçant nous explique que ses crevettes sauvages viennent d'Espagne et que nous pouvons sans problème les mettre au congélateur car elle sont fraîches. Quelle région d'Espagne? "Je ne sais pas exactement". Dans son étal, l'étiquette nous interpelle car on y lit: "Sauvages de Madagascar. Prix: 19,5€/kg". Déjà une première contradiction. Le prix éveille nos soupçons. C'est à peine plus cher que des produits congelés de grande surface.