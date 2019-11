Des pizzas surgelées aussi savoureuses que celles d'un pizzaïolo ?

Les cartons d’emballage des pizzas surgelées nous font miroiter des pizzas cuites au feu de bois comme si c’était un pizzaïolo en personne qui nous les avait concoctées ! Ces photos sont alléchantes mais qu’en est-il en réalité ? Nous avons testé 8 Margherita dont les prix varient de 2,20 à 4,90 euros le kilo.

La plus célèbre est la pizza du Dr Oetker. La publicité est incroyable, mais tient-elle ses promesses ? Pour le savoir, nous avons demandé à Gino, pizzaïolo depuis plus de 30 ans et qui n’a jamais avalé ce type de pizza, de goûter les 8 pizzas surgelées que nous avons cuites au feu de bois. Son fils Massimo et Francesca, une napolitaine de cœur, nous donnent aussi leurs avis.

Les pizzas les moins chères, 2,20 euros/kg sont les Everyday de chez Colruyt et la Pizza 365 de chez Delhaize. Massimo estime qu’elles n’ont aucun goût. Gino se demande si la pâte est faite à base de farine. La pâte ressemble à une pâte à biscuit. La cote finale est sévère pour le Everyday de chez Colruyt : 0,6/10. Mais nos testeurs apprécient encore moins la pizza 365 de chez Delhaize : 0,3/10. Francesca trouve qu’elle goûte trop la levure.

Tout colle, cela a l’air chimique…

Voyons si la fameuse pizza du Dr Oetker tient ses engagements. Ici, personne ne craque pour cette pizza qui est beaucoup plus chère que les 2 premières : 7,7 euros du kilo. Ils trouvent que si la pâte est plus fine et a un peu plus de goût, elle est dure et ressemble à du plastique. La célèbre marque allemande récolte seulement un 1,8/10. Celle de chez Lidl à 2,21 euros du kilo ne fait pas non plus l’unanimité : 1,1/10. La Margherita de chez Aldi a un peu plus de goût mais la garniture est étrange. Ils se demandent si c’est vraiment du fromage : " la garniture colle, cela a l’air chimique". Sa côte : 2/10.

Pizzas Bio, un peu meilleures mais…

Le prix des pizzas bio est beaucoup plus élevé. Celle de chez Carrefour est à 8,35/kg et celle de chez Delhaize est à 9,36 euros/kg. Le goût y est mais ils ne retrouvent pas la pâte croustillante d’une pizza traditionnelle. Notre jury reste sévère : 3,3/10 pour celle de chez Carrefour. La bio de chez Delhaize est plus appréciée : 4,3/10.

Unanimité pour la Pizza de Picard

Nos 3 testeurs sont unanimes : la Margherita de chez Picard est croustillante, la garniture ne colle pas mais glisse. Les ingrédients semblent de qualité. Le goût y est. Elle ressemble vraiment à une pizza traditionnelle cuite au four. C’est donc la meilleure de notre test : 7,8/10. Un bon compromis au niveau qualité/prix : une pizza de 420 grammes au prix de 3,95 euros.