Des dents blanches à tout prix ?

Passer d'une dentition jaunâtre au sourire blanc éclatant. C'est le rêve! Et pour, y arriver, les marques rivalisent d'ingéniosité. On a l'embarras du choix : dentifrices, sticks blancheur, kits à faire à la maison, bars à sourire,... On a testé tout cela.

Rien qu'au rayon des dentifrices, on a l'embarras du choix. Il y en a des dizaines de différents. Même dans une même marque, il en existe plusieurs qui blanchissent les dents. On ne sait plus lequel choisir. Ils sont beaucoup plus chers les classiques. Un dentifrice classique coûte environ 13 euros/litre. Un blanchissant vaut deux, voire trois, même cinq fois plus cher que les classiques entre 26 et 73€/litre, voire plus...

Email Diamant, le plus cher

Email diamant existe depuis 1893, soit 125 ans. C'est aussi le plus cher des dentifrices blanchissants : 125€/litre. En analysant les ingrédients de la formule "rouge l'original", on a constaté qu'il contient des ingrédients controversés par certains scientifiques comme des paraben (Sodium Propylparaben), des perturbateurs endocriniens (Cyclopentasiloxane) mais ce n'est pas que dans celui-là. Plusieurs dentifrices contiennent des ingrédients plus ou moins indésirables. Réglementairement, le dentifrice appartient à la catégorie des produits rincés, pour lesquels le législateur est moins sévère car ils ne sont qu’en contact ponctuel avec l’organisme. Mais dans les faits, on avale souvent de petites quantités de dentifrice.

Efficacité?

Dans la rue nous avons posé la question à des passants et beaucoup nous ont dit que non. Nous avons aussi posé la question à un spécialiste, le dentiste Sébastien Van Brée : "Certains de ces dentifrices vont avoir un effet blanchiment de par l'abrasion car la granulométrie de ces dentifrices est plus élevée, mais du coup, ils vont décaper les dents. Il va retirer les taches de surface comme celles laissées par le thé, le café mais il y un risque de sensibilité à long terme"...

Stylo blancheur, le miracle?

Le stylo blancheur White Now de chez Signal qui coûte 14,99 euros promet de rendre les dents blanches immédiatement. Sarah, notre testeuse, a tout de suite été gênée par l'odeur de dissolvant qui s'en dégageait. Logique car il y a un solvant, de l'Ethyl acétate, dans ce stick. Mais surtout, elle a été déçue du résultat final : "pas d'effet blancheur."

Système de blanchiment à domicile, efficace?

Nous avons aussi testé un système de blanchiment des dents à domicile inspiré de celui qui se fait dans les cabinets dentaires. Rapid White qui promet en une semaine quatre teintes plus claires et qui vaut 14,69 euros. On applique ce gel blancheur dans des gouttières. On les garde cinq à dix minutes minutes, deux fois par jour, pendant sept jours. Barbara, notre testeuse, n'a pas vu de différence juste peut-être que ses dents étaient un peu plus lumineuses, mais par contre ses taches étaient toujours bien là.

Les bars à sourire?

Nous avons aussi testé une séance dans un centre de beauté en caméra cachée. Ce n'était pas évident de rester une demi heure avec une gouttière dans la bouche sans savoir exactement ce qu'il y a comme ingrédients dans le gel. La dame nous a affirmé qu'il n'y avait que des produits naturels dont certains à base de coco. Aucun résultat sinon que d'avoir mal à une carie et une impression de porosité au niveau de la texture des dents. Prix : 59 euros pour 30 minutes, à refaire tous les deux-trois mois. Et au final, aucun effet blanchissant. Selon notre dentiste, Sébastien Vanbrée, logique vu qu'il ne contenait pas de peroxyde...

Chez le dentiste?

Les dentistes en cabinet pour blanchir les dents utilisent du peroxyde d'hydrogène mais attention car utilisé à fortes doses et/ou trop fréquemment, ce dernier peut entraîner une hypersensibilité des dents (apparition de douleurs, accentuées notamment par le froid), une altération de l’émail pouvant conduire à une usure prématurée et même à une fragilisation des dents, ainsi qu’une irritation des muqueuses liée à la causticité du produit. Par ailleurs, en cas d’expositions trop longues ou trop fréquentes, il existe un risque de re-coloration plus rapide des dents. C'est pourquoi une directive européenne en 2011 a limité à 6% maximum la teneur en peroxyde d’hydrogène présent ou dégagé. Elle a aussi interdit son usage chez les moins de dix-huit ans. Enfin, c’est un dentiste qui doit procéder à un examen du patient pour s’assurer de l’absence de contre-indications (maladie parodontale, présence d’amalgames, grossesse ou allaitement, hypersensibilité dentaire) et, après un détartrage soigneux, vous fournir le matériel qui vous permettra, sous sa supervision, d’appliquer le produit à domicile, ou il vous proposera de le faire au fauteuil dans son cabinet.

Solutions?

Au fil du temps, le café, le thé, la cigarette, le vin rouge, certains épices colorent vos dents. Surtout ne les frottez pas avec citron, c'est trop acide. Le bicarbonate de soude est trop abrasif. Lavez vous deux fois par jour les dents avec un bon dentifrice et une fois pas an, aller faire un détartrage chez votre dentiste. La couleur de vos dents vous a été donnée génétiquement à la naissance. C'est la couleur de votre dentine. En vieillissant celle-ci va se nécroser et donc encore plus jaunir. Votre émail aussi s'affine avec le temps et du coup, on voit de plus en plus cette dentine. Les dents sont jaunes naturellement. Vouloir des dents blanches à tout prix, cela risque de les abîmer et de les jaunir plus rapidement encore...