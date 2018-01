Crédit hypothécaire: avez-vous dépassé l'âge limite?

Un crédit hypothécaire vous est refusé en raison de votre âge. Est-ce légal? Chaque banque a sa propre politique en la matière. Chaque demande est analysée individuellement. L’octroi et les modalités du prêt comme le montant, la durée, le type de crédit, … dépendent d’un ensemble de paramètres dont le plus important est la capacité de remboursement. Les personnes retraitées disposent d'un revenu, certes connu, mais souvent limité et elles peinent à obtenir un crédit. Nous avons demandé à Daniel, un retraité de 64 ans, de contacter 5 banques et de voir à quelles conditions on lui octroyait un prêt pour l'achat d'un appartement et si son âge posait problème ... Vous allez voir que c'est assez révélateur!

Daniel est retraité tout comme son épouse. Actuellement locataires, ils aimeraient devenir propriétaires d'un appartement en région bruxelloise dont le prix est de 260 000€. Si on ajoute les frais de notaire et d'achat, cela reviendrait à près de 280 000€. Ils peuvent injecter 50 000€ économisés. Daniel contacte 5 banques et dès la première, sa demande de prêt est refusée. Une personne de la banque Argenta lui dit : "On octroie des prêts hypothécaires du moment que le remboursement se fasse au plus près possible des 70 ans. Si vous ne pouvez pas rentrer dans ces conditions-là, Argenta ne pourra vous octroyer de crédit hypothécaire". Daniel est lucide : "L'âge ne m'avantage pas. Je crains avoir des refus mais qui risque rien n'a rien!".

Limites d'âge différentes

Lors de notre tournage, on nous a clairement donné les limites d'âge pour emprunter : 70 ans maximum chez Argenta, 75 ans pour KBC et BNP Paribas Fortis et 80 ans pour ING et Beobank. Chaque banque décide d'un âge maximum pour les crédits hypothécaires même si ce n'est pas nécessairement légal : "La loi dit que l'on ne peut pas discriminer sur l'âge mais ils en tiennent compte naturellement". Si vous voulez emprunter, faites-le avant vos 65 ans, après cela devient plus compliqué.

Frais de dossier identiques

Dans les 4 banques visitées, les frais de dossier s'élevait à 500€, sachez que certaines banques demandent jusqu'à 800€, mais c'est la limite légale. Et lors du salon Batibouw, n'oubliez pas que certaines banques font des ristournes et peuvent vous demander moins que 500€, autant le savoir...

Taux différents à chaque banque

Chaque banque nous a donné des taux différents pour 10 ans en taux fixe : 1.83%, 1.90%, 2.45% et 1.71% en taux variable. Chaque banque joue aussi au jeu du chat et de la souris pour attirer de nouveaux clients. Le mieux est d'aller chez votre banquier qui a confiance en vous et connaît votre dossier et d'avoir son taux. Ensuite d'aller voir dans les autres banques et de voir les taux les plus bas. En faisant fonctionner la concurrence, votre banque devrait s'aligner au taux le plus bas ... Sachez aussi que le taux ne varie pas en fonction d'un apport financier personnel qu'il soit important ou pas à votre prêt. Cela peut par contre influencer la décision du siège central de votre banque afin de vous octroyer le crédit. Les décideurs estimeront que vous êtes plutôt économes.

Soldes restant dû différents aussi ...

Le fameux solde restant dû (soit une assurance vie en cas de décès...) varie aussi du simple au double selon les banques. C'est en fait en fonction des assureurs avec qui les banques travaillent. Certains (la concurrence...) nous ont avoué que l'assurance de solde restant dû Cardif est la moins chère du marché pour la couverture totale d'un prêt hypothécaire. Pourquoi? Car cet assureur se base sur des statistiques françaises de mortalité qui sont plus favorables... que les statistiques belges. Vous pouvez très bien avoir un prêt dans une banque et une assurance solde restant dû dans une autre. A bon entendeur ... La prime unique payée en une fois est aussi beaucoup plus intéressante que la prime annuelle.

N'attendez pas trop longtemps avant d'emprunter, lors de notre caméra cachée, nous avons constaté que 65 ans, c'est l'âge limite. Après, le solde restant dû explose, surtout si vous n'êtes pas au top de votre santé et que vous fumez... Si votre retraite est trop faible sachez que des fonds du logement existent en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Les personnes répondant à certaines conditions de revenus peuvent demander un prêt social. N'hésitez pas à vous renseigner.