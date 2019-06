Comment nettoyer votre mobilier de jardin en plastique ? On a testé 4 produits

Quelques hivers sans protection et le mal est fait ! Votre mobilier de jardin en plastique blanc est devenu terne. Il y a pléthore de produits pour les rajeunir. Audrey et Dominique en ont testé quatre. Mais attention, certains ne sont pas sans danger !

La poussière s’est incrustée, les rayons du soleil les ont jaunis. Votre mobilier de jardin en plastique est très encrassé. Pour leur redonner un coup d’éclat, expérimentons ces quatre produits :

1. Un mélange à faire soi-même : cristaux de soude (5.29€/480 gr) et savon noir (8.50€/1 l)

Dominique frotte fort et longtemps, le résultat n’est pas mal mais pas à la hauteur de ses souhaits. Audrey trouve que ce produit lui pique aux narines et en effet, les poussières des cristaux de soude peuvent provoquer des irritations cutanées, des voies respiratoires et même des yeux.

2. Le nettoyant HG pour meuble de jardin (4.59€/500 ml)

Audrey connaissait ce produit. Elle est ravie car elle ne doit pas frotter… Dominique estime qu’Audrey ne pourra pas nettoyer beaucoup de chaises vu la quantité de produit qu’elle utilise. Là aussi, cela pique au nez et si on lit bien l’étiquette, on constate que ce spray HG contient du BRONOPOL qui libère du formaldéhyde. Nous avons contacté la firme qui nous a répondu : "l’une des matières premières utilisées dans notre produit HG Tuinmeubelkracht Reiniger contient une très petite quantité de bronopol, de sorte qu’il s’en retrouve une quantité négligeable dans notre produit fini. Pour être exact : moins d’un millième de pour cent. Conformément à la directive 648/2004/CE, nous le mentionnons sur notre étiquette, bien que cette quantité soit tellement faible qu’elle est à peine détectable." Précaution malgré tout, n’utiliser ce produit qu’en extérieur.

3. La lessive Saint Marc à la résine de pin (9.78€/1,600 kg)

La lessive Saint-Marc contient du carbonate de sodium qui peut donc provoquer des irritations cutanées, des voies respiratoires et même des yeux. Audrey ne connaissait pas ce nettoyant ancestral et elle n’y croit pas. Elle estime qu’il n’est pas assez mordant, qu’il est trop doux.

4. Une pierre de nettoyage blanche, 100% naturelle (9.99€/375 gr)

100% naturel et avec une éponge incorporée, Dominique est curieuse et aime bien l’éponge mais au final, elle trouve que cela ne nettoie pas bien sa chaise très encrassée…

Autre astuce moins coûteuse !

Mais au final, nos deux testeuses ont préféré le spray HG car il ne fait pas trop frotter… Mais elles ont surtout trouvé une autre astuce : juste frotter avec une petite éponge en fer qui coûte 50 centimes et de l’eau. Mais il ne faut pas gratter trop fort, car vous risquez de les abîmer plutôt que de les rénover… Soyez prudents, la ménagère est entourée de produits chimiques. Tous produits de nettoyage ne sont pas sans danger. Toujours bien lire la notice car il y a une précaution d’emploi à suivre.