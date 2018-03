Comment bien caler des pralines dans une boîte? Fini le plastique, vive le chocolat?

Mélanie Lemmens, chocolatière liégeoise, présente son "calage" comme une innovation, une "première": il s'agit de "caler" les pralines qu'elle confectionne, dans une boîte, non pas avec du carton ou du plastique, mais avec du chocolat. Mélanie n'apprécie pas beaucoup le plastique, encore moins dans les boîtes de chocolat. Il fallait faire donc quelque chose, pensait-elle... et elle l'a fait!

Aaah, déguster du chocolat ... c'est agréable! Comment résister? A peine la première praline en bouche, que c'est déjà terminé et il reste: le calage, un souvenir en plastique sans utilité, juste bon à jeter. Voilà qui désolait Mélanie Lemmens "Je trouve que c'est pas du tout écologique. C'est pour ça que j'ai décidé de remplacer ça par un calage en chocolat qui permet de disparaître et de manger l'ensemble de l'intérieur de la boîte". Bonne idée. Mais Mélanie a tout de même dû tâtonner pour trouver la bonne solution.

Fabrication

C'est fabriqué près de chez vous, comme ça. Il faut:

- remplir le moule de chocolat liquide;

- gratter les bords

- et enfin faire vibrer le moule pour éliminer toutes les petites bulles d'air.

Simple comme bonjour semble-t-il mais .... pas tout à fait! "Le plus difficile, ça a été de trouver la forme idéale pour faire la tablette, explique Mélanie, il fallait que ce soit en même temps très fin pour ne pas augmenter considérablement le prix de la boîte et en même temps qu'on puisse facilement les mouler et les démouler". C'est une réussite semble-t-il, mais cela ne va-t-il pas faire augmenter la facture du client? "Ce qu'il y a c'est que les boîtes que j'utilisais avant, me coûtaient plus cher. Ici, j'ai dû faire faire des boîtes sur mesure en grande quantité. Du coup, proportionnellement, elles me coûtent moins cher et donc, le prix ne change pas". Ce ne sont pas les amateurs de chocolat qui s'en plaindront. Du bon chocolat dans une boîte où il y a encore plus de chocolat... c'est tout bon ça, non?

Avis de Pierre Marcolini

Mais que vaut l'idée de ce "calage" en chocolat dont le développement aurait duré deux ans? Qu'en pense un maître chocolatier, Pierre Marcolini? Tout d'abord, il ne considère pas que c'est une réelle innovation : "Pour moi, le principe de l'innovation, c'est quelque chose qui vous différencie de façon concurrentielle et qui n'est pas copiable. Je me pose la question... deux ans d'innovation pour ça, ça me paraît surprenant? Et puis, on l'a déjà fait et on n'y a pas trouvé d'utilité. C'est le genre de chose que l'on fait à l'école comme pièce de maîtrise. Mais je pense que cette professionnelle a certainement dû calculer son prix de revient et... elle nous offre quatre carrés de chocolat supplémentaires, ce qui est très très bien". Très bien, pourtant, il y a un bémol, une question de résistance à la chaleur : "Le chocolat risque de fondre au même moment, explique Pierre Marcolini, et donc au lieu d'avoir une praline bien faite, on va avoir l'association des deux, le calage et les pralines. Les deux vont se fondre l'un dans l'autre. C'est un peu le bémol de l'histoire". Néanmoins, l'idée est généreuse et écologique... plus de plastique et rien que du chocolat!