Ceci n'est pas un timbre poste ! - On n'est pas des pigeons - 13/02/2020 Un jour, Marc a vu passer sur internet une image qui l'a fait sourire : c'était un timbre-poste belge tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que, à la place de la tête du Roi Philippe, un plaisantin avait mis celle de Delphine. Marc a alors eu l'idée d'imprimer ce faux timbre et de le coller sur une carte, histoire de voir si Bpost allait remarquer la différence. Il se disait que "si la poste acheminait ce courrier, cela serait en quelque sorte une validation de l'entrée de Delphine Boël dans la famille royale."