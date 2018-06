Carrefour : un drive entièrement automatisé

La formule "drive", vous connaissez... Dans "On n'est pas des pigeons", on vous en a déjà souvent parlé. Vous commandez sur internet et vous allez chercher vos achats au magasin où tout est déjà préparé. Bon, cela coûte toujours quelques euros, mais ça va plus vite. Et le "drive automatisé", c'est mieux? En tout cas, c'est nouveau : Carrefour lance la formule à Waterloo. Vous ne réceptionnez plus vos courses en magasin mais dans un des casiers d'une machine mise à disposition, à l'extérieur, sur le parking. Nous avons testé.

Le drive nouveau est arrivé. Il est entièrement automatisé. Il se trouve à Waterloo sur le site Mont-Saint-Jean. Il permet d'aller chercher ses courses sept jours sur sept et très tard le soir. Tout d'abord, il faut passer commande sur le net. Je choisis du cabillaud, des pilons de poulet, des œufs, une baguette aussi, de la pâtisserie, des pommes de terre, des rouleaux essuie-tout et du sorbet.

Bon, le site Carrefour renseigne bien que les surgelés ne sont pas permis dans la commande mais, essayons tout de même. Prix : neuf articles pour un total de 33,20 euros y compris les 4,50 euros de service. Je réserve une plage horaire : un vendredi soir entre 16h00 et 23h00. Il est également possible de retirer ses achats le dimanche. Par contre, les commandes introduites le samedi seront disponibles seulement à partir du lundi. Etant donné que le Carrefour Mont-Saint-Jean est actuellement en travaux, ça dépanne. Voilà l'appareil : tout d'abord, il faut payer : uniquement via une application bancaire ou bancontact. Le système génère un code QR qu'il faut scanner. Et voilà, c'est payé!

Mes courses sont réparties dans deux casiers réfrigérés. Il y a même un cadeau : de l'eau parfum fraise. Tout est là semble-t-il. Eh non, il manque un article : le sorbet à la poire. Mais Carrefour a bien fait puisque la machine ne permet pas de conserver des surgelés. Le montant facturé ne correspond pas - deux euros en moins - mais c'est normal, il n'y a pas de sorbet et les pilons de poulet - au poids - coûtent un peu plus cher.