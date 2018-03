Caisse traditionnelle vs Self-scanning: qui est le plus rapide?

Le débat fait rage. Preuve encore avec la dernière action à l'hypermarché Carrefour de Mons en février. "Boycott des caisses self-scan! Elles signent la mort des caissiers". Le personnel avait bloqué les caisses automatiques du magasin. De quoi relancer cette question: quel moyen est le plus rapide pour le client? C'est le défi que se sont lancé deux journalistes de la rédaction d'On n'est pas des pigeons. D'un côté, Samy Hosni, un pro du self-scanning: "je ne fais mes courses qu'avec le scan. C'est vraiment très simple. Je suis sûr que c'est plus rapide. Il n'y a pas photo". De l'autre, Manu Morimont, adepte de la caisse traditionnelle: "ça fait partie des courses d'avoir ce contact avec le caissier". Les règles du jeu sont simples. Les journalistes ont la même liste de courses avec 20 articles. Ils vont devoir suivre scrupuleusement l'ordre de cette liste pour faire le même trajet. Le plus rapide l'emporte.

Résultats de cette première manche: Manu arrive en tête en bouclant l'épreuve en 15 minutes et 3 secondes. Plus d'une minute et 25 secondes devant Samy.

La revanche en heure de pointe

Samy Hosni tiendra sa revanche en heure d'affluence. Il est prêt à tout. Il court et prend quelques libertés avec la liste de courses. En magasin, il est néanmoins toujours plus lent: "C'est une des grandes constantes du scan. On prend un peu plus de temps à scanner", avoue-t-il.

Je suis bloqué

Comme dans la première manche, Manu est le premier en caisse: "Je vois une caisse libre. Je m'engage pour entrer dans cette caisse. Et là, je suis bloqué. Il y a un couple de personnes âgées devant moi et je n'ai qu'à prendre mon mal en patience". C'est toujours une loterie et Manu a tiré le mauvais numéro.

La victoire de Samy Hosni est nette. Il boucle cette deuxième manche en 17 minutes 35 secondes. Manu arrive une minute et 55 secondes derrière. Au total des deux manches, Samy l'emporte de 30 petites secondes. Cette expérience n'a évidemment rien de scientifique. Elle est juste le reflet de deux probabilités. Deux cas de figures parfois rencontrés par les consommateurs.

Une enquête de la BBC

Par le passé, une journaliste de la BBC avait mené une enquête similaire dans huit grandes surfaces. A chaque fois, la caisse traditionnelle était plus rapide que le self-scanning. On confond aussi souvent temps et perception du temps. Quand on est dans une caisse automatique, on est actif et le temps semble plus court. Alors que, dans une file, on s'ennuie. Mais, si l'on regarde uniquement la montre, on voit que ça ne reflète pas notre perception. Les caissières ne sont donc pas près de disparaître. C'est ce que semble confirmer, Sophie Bernard, auteure de "Travail et automatisation des services. La fin des Caissières?". Mais, leur métier évolue. Elles jouent parfois aussi le rôle du flic. Selon une enquête menée en 2015 par Voucher Codes Pro, 20% des consommateurs ont admis avoir déjà volé en utilisant le self-scanning. Ce nouvel outil nécessitera donc toujours une forme de contrôle.