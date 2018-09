Avoir des pieds de bébé en enfilant des chaussettes exfoliantes : on a testé

Pour avoir des pieds nickels et transformer les panards durcis par les années en de véritables petons de bébé sans passer par la case pédicure et râpe... nous avons déniché des chaussettes exfoliantes. Avec elles, les peaux mortes devraient disparaître en quelques jours. Ces drôles de masques à enfiler aux pieds ont envahi le Japon depuis 17 ans, elles sont disponibles chez nous, nous les avons donc testés pour vous. Enfin, pas nous, deux téléspectatrices : Frida et Bénédicte.

Avant d'enfiler ces chaussettes exfoliantes pour pieds, voyons ce qu'elles contiennent. Docteur Christelle Scheers, dermatologue au CHU Saint-Pierre est rassurante : " Je vois des produits que l'on utilise en dermatologie pour desquamer, retirer les peaux mortes, comme de l'acide lactique, l'acide glycolique et de l'urée. Le seul risque serait que ces produits soient trop concentrés et provoquent des blessures à la peau et là, ce serait l'entrée des bactéries... ".

Etats des pieds

Deux téléspectatrices, Frida et Bénédicte, ont bien voulu tester ces deux produits dont les prix varient de 15,26 euros (Vitadermologie sur le site Pharma.be plus des frais de livraison) à 19,99 euros (Baby Foot Chez Di). Mais avant, notre dermatologue analyse l'état de leurs pieds, surtout au niveau de leurs callosités. Frida a des pieds en forme de marteaux et de l'hyperkératose à certains endroits. La peau des pieds de Bénédicte est moins épaisse, juste aux endroits de frottements, il y a plus de peaux mortes.

Mode d'emploi

Après avoir lavé et séché leurs petons, elles enfilent ces chaussettes en plastique rafraîchissantes et gluantes pendant une heure et restent allongées afin que les produits agissent bien et qu'elles ne tombent pas car elles pourraient glisser... Après rincage, le traitement semble déjà avoir agi. Frida n'en revient pas : " Mes pieds de Schrek sont comme des pieds de bébé, les peaux mortes semblent déjà moins nombreuses ". Bénédicte aussi constate une amélioration : " Ma peau est douce, c'est un produit qui hydrate bien les pieds ".



Et les jours suivants?

Un aspect immédiat mais léger. Ce ne sera qu'après quatre-cinq jours que les pieds de Frida vont perdre des peaux entières de façon spectaculaire. Ceux de Bénédicte vont aussi muer mais dans une moindre mesure. Après sept jours, nous retournons chez la dermatologue qui est assez étonnée du résultat. Pas de blessures, les pieds sont réellement mis à neuf, les peaux mortes s'effritent encore. Il faudra encore attendre quelques jours avant que le pied ne pèle plus. La mue a continué pendant neuf jours pour Bénédicte qui n'a pas trop apprécié que ses pieds pèlent sur le haut et non aux endroits désirés. Elle ne renouvellera pas l'expérience. Frida par contre est ravie. 90% de ses peaux mortes sont parties et elle recommencera bien volontiers cette expérience dans quelques mois, même si elle continuera à aller chez sa pédicure.



Conclusion

Des chaussettes exfoliantes efficaces quand les peaux sont très épaisses. Mais à ne jamais enfiler si vous avez des petons abîmés ou fragilisés... Si vous êtes diabétique ou enceinte, évitez aussi.