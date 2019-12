Scooty, Poppy, Felyx : que choisir parmi ces scooters électriques en libre-service ?

La mobilité électrique entre plus que jamais dans l’ère du partage. Il y a le partage de voitures, vélos ou de trottinettes mais aussi dernièrement des scooters. Sur Bruxelles, trois compagnies proposent leurs services : Scooty, Poppy, Felyx. Pierre, un mordu des deux-roues les a testés. Son verdict est implacable.

Pierre est motard et connaît donc bien les deux-roues. Il roule régulièrement en scooter et s’il devait louer un scooter en libre-service ses envies sont simples : "En trouver un facilement, qu’il soit maniable, facile à conduire et qu’il m’aide dans les embouteillages à rouler malgré tout." Pierre s’inscrit dans les trois compagnies et télécharge les applications sur son smartphone. Il décide ensuite de partir à la chasse aux scooters partagés dans les rues d’Etterbeek.

Patienter max 48 heures pour en enfourcher un !

Il trouve très rapidement un Scooty mais une fois qu’il veut l’enfourcher impossible… Il téléphone alors à la centrale qui lui annonce qu’il faut entre 24 et 48 heures pour vérifier son permis de conduire B, sa carte d’identité et valider. Même topo chez Félix : il faut aussi attendre que les papiers administratifs soient validés : soit entre 12 et 24h00. Chez Poppy, aussi il faudra attendre 48 heures. Pierre est très déçu : "Ce n’est pas comme un vélo, ou une trottinette où dès qu’on le décide, on monte dessus et on part. S’il y a urgence, on est donc cuit… Et ce qui est étrange c’est que c’est noté nulle part lorsqu’on s’inscrit."

Attention au démarrage

Pierre commence par un Scooty, garé sous les arbres. Scooty est une start-up bruxelloise partenaire avec Europcar qui a déployé 250 engins sur Etterbek, Ixelles et Bruxelles ville et quelques mini-zones. Ce jour-là, les pigeons s’en sont donné à cœur joie : le scooter est maculé de fiente. Heureusement, il a une petite lavette pour nettoyer. L’application propose que vous indiquiez la propreté de l’engin. Il y a deux casques prévus, mais un a sa visière griffée et l’autre est un peu petit pour lui. Ensuite, il décide de partir sur la route et là, il est très surpris : "Dès que l’on touche la poignée de démarrage on a l’impression de s’envoler. Si on démarre à côté d’une voiture à l’arrêt, vous risquez de rentrer dedans. C’est dangereux ! La roue arrière dérape aussi facilement sur les lignes blanches surtout s’il pleut. " L’inscription en ce moment est de 2.99 euros au lieu de 25 euros. Le prix de la course, 26 centimes la minute. La franchise si vous avez un accident s’élève à 250 euros. Et en ce moment, vous avez 20 minutes gratuites.

Engins identiques…

Du côté de chez Poppy, les scooters ont la même couleur mais pas que… Ce sont exactement les mêmes modèles. Ce scooter est de la marque chinoise NIU. Il pèse 95 kg et a une autonomie de 60 à 85 kilomètres. Seul le prix change un peu : il n’y a pas d’inscription à payer et c’est 25 centimes la minute de course. La franchise est à 500 euros et 350 euros, si vous ajoutez un euro à votre course. La start-up anversoise Poppy, la filiale de D’Ieteren met 100 engins à disposition disponibles dans une partie de la capitale.

30 minutes de course gratuite

Félix a opté pour le vert mais le modèle reste identique. Cette société hollandaise a une flotte de 600 deux roues dans certaines zones bruxelloises : Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Uccle et Bruxelles cette ainsi que des microzones à Evere, au parc de Tervuren et à Schaerbeek. Officiellement car le jour de notre tournage, seulement 500 scooters étaient disponibles pour une course. Pierre n’a trouvé qu’un seul casque mais qu’il estime très confortable. Il y a aussi un accessoire qui permet de coincer son téléphone portable et voir la route sur une carte par exemple. L’inscription pour louer un engin Félix est gratuite en ce moment (au lieu de 8 euros) et la course coûte 26 centimes la minute. La franchise est ici de 500 euros. En ce moment, Félix vous offre 30 minutes de course gratuite.

Poussifs en montée

Au final, Pierre prendrait comme scooter partagé un Scooty car selon lui : "Ils sont plus faciles à trouver vu leur nombre et le prix de la franchise en cas d’accident est moindre" mais il avoue aussi : "Même si j’ai réussi à monter jusqu’à 48 kilomètres à l’heure, dès que la pente s’accentue, j’étais aux alentours de 32/35 kilomètre à l’heure. Et donc après réflexion, j’estime qu’en ville, un vélo électrique serait tout aussi bien ".