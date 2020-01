Pas de climatisation, de radio et de vitres électriques. C'est rare, mais ça existe toujours en 2020. - © Tous droits réservés

Les équipements automobiles indispensables... ou superflus ? - On n'est pas des pigeons -... Vous vous êtes peut-être rendu au salon de l'auto ou chez votre concessionnaire pour acheter une nouvelle voiture. Mais de quels équipements avez-vous vraiment besoin ? Et est-ce que l'on peut encore trouver une voiture avec le minimum d'options ? Peinture métallisée, jantes en alliage, feux diurnes, climatisation et vitres électriques... Difficile d'imaginer une voiture de 2020 sans ces équipements. On peut allonger la liste d'option à l'infini mais même dans les modèles de base, on trouve beaucoup plus d'équipements standards qu'il y a quelques années à peine. Exemple avec cette petite citadine à 10 000 euros.