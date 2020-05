Garages et concessions sont prêts (depuis longtemps) pour les réouvertures

Un fléchage au sol est installé, tout comme des plexiglas à chaque bureau. Pour discuter avec un vendeur, les sièges ont été placés à plusieurs mètres de distance. Et quand le moment sera venu de prendre possession de votre nouveau véhicule, le vendeur, masqué et ganté, se tiendra à distance de sécurité. Il tentera de vous expliquer le fonctionnement de toute la technologie embarquée sans vous faire la moindre démonstration, sachant que la voiture nettoyée sera restée au moins douze heures sans aucun contact avant votre visite.

Stock à livrer, bonnes affaires à réaliser ?

Et les voitures, parlons-en. Cela fait sept semaines qu'elles patientent sur des parkings bondés. Impossible de réaliser la moindre livraison, alors que les clients attendent et que les véhicules sont disponibles. Il faudra évidemment plusieurs jours pour revenir à la normale, d'autant que les usines de production ont été relancées partout dans le monde et que la chaîne logistique a redémarré.

Dans un premier temps, seuls les professionnels seront servis : sociétés de leasing, gestionnaires de flottes... Le 11 mai, non seulement les particuliers commenceront à être livrés, mais ils auront également accès aux showrooms. Pas besoin de prendre rendez-vous, une visite inopinée sera permise mais il y a de fortes chances qu'un vendeur nous suive à la trace, afin d'éviter qu'on ne touche trop de véhicules, qui devront être désinfectés.

Même si les prévisions de ventes de tous les constructeurs sont revues à la baisse, les véhicules continuent à être construits et les nouveaux modèles arrivent en concession. Afin de reprendre leurs parts de marché et écouler les stocks, il n'est pas impossible que des actions soient rapidement menées et que les prix diminuent. Le consommateur pourrait en profiter, à condition que son pouvoir d'achat n'ait pas été trop impacté par la crise. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de suppositions. On devrait être fixé après le 11 mai...