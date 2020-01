Dream Cars au salon de l'auto : du rêve au garage

27% de Ferrari en plus, 37% de Bentley, 50% de Lamborghini, 100% de Rolls-Royce, 217% d'Alpine et 320% de Tesla. Il s'agit des augmentations d'immatriculations en 2019 par rapport à l'année précédente. Au premier abord, le marché des voitures de luxe et de sport semble donc bien se porter en Belgique. Et parmi les visiteurs de l'exposition Dream Cars, accessible au Palais 1 moyennant supplément de 7 euros, il n'y a donc pas que des passionnés venus pour rêver un peu : certains peuvent aussi ouvrir leur portefeuille.

Des gagnants et des perdants, même dans le luxe

Evidemment, quand on se penche sur le nombre de modèles immatriculés (certains peuvent être vendus pour l'exportation ou pour rouler sur piste, et n'entrent pas dans les statistiques), on relativise. 127 Ferrari, 96 Bentley, 33 Lamborghini, 30 Rolls-Royce, 232 Alpine et tout de même 3690 Tesla, en grande partie grâce au modèle 3, bien plus accessible financièrement. On est donc bien loin des 13223 Volkswagen Golf, reine des ventes en Belgique avec un modèle remplacé cette année. Donc ce marché des voitures de rêve ne reste finalement accessible qu'à une infime partie de la population. Et au sein même de ce marché de niche, tous les constructeurs n'affichent pas le même sourire que les marques précitées. Gros perdant de l'année 2019 : Porsche ! La marque allemande a perdu près de 15% de ventes pour repasser sous la barre des 3000 véhicules (2754, exactement). Jaguar reste au-dessus des 3000 voitures (3174), mais perd près de 20%, ce qui reste moins que les 21,62% de Maserati ou les 22,8% d'Aston Martin.

On ne peut donc pas parler d'une vague de succès générale, même si il faut aussi tenir compte des modèles prestigieux des constructeurs dits "premium" : Audi, BMW, Mercedes et Volvo, qui disposent tous de haut de gamme dépassant allègrement les 100.000 euros.

Une niche dans la niche : les voitures artisanales

Au palais des Dream Cars, c'est aussi l'occasion d'observer des véhicules qu'on a encore moins de chance de croiser sur les routes qu'une Ferrari vert fluo : celles des artisans. Des modèles fabriqués en série très limitée, voire en exemplaires uniques. L'occasion de découvrir des marques comme Vanderhall ou Genty, le prototype de voiture volante Pal-V ou la FD, voiture belge réalisée par le préparateur liégeois Fred Krugger. Commandée par les entrepreneurs André Dupont (Market-Fit, fabrication de vêtements) et François Fornieri (société pharmaceutique Mithra), la voiture doit être exposée dans les concours d'élégance automobile. Modèle unique, il ne sera malheureusement pas possible d'en commander une réplique. Qu'à cela ne tienne, il reste des Bugatti Chiron Sport à près de trois millions d'euros. Heureusement, pour à peine plus de 150 000 euros, il sera possible d'acheter la nouvelle Polestar 1, marque de véhicules hybrides et électriques haut de gamme de Volvo. La plus accessible, ou plutôt la moins chère des voitures présentes du côté des Dream Cars, est la Mini Cooper S JCW GT (ça fait beaucoup de consonnes) qui, avec plus de 300 chevaux, devient la Mini la plus puissante et rapide de tous les temps. Disponible à partir de 45 000 euros, on aurait presque honte d'afficher son prix dans un tel écrin de luxe...