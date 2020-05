Des caméras thermiques pour scanner les passagers à l'aéroport de Charleroi - © Tous droits réservés

Des caméras thermiques pour scanner les passagers à l'aéroport de Charleroi - On n'est pas des... Les premiers vols sont attendus pour le 15 juin, ce qui laisse le temps de préparer les lieux. Alors, bien entendu, on a condamné des chaises, fermé les aires de jeux, installé des pompes à gel hydroalcoolique et même pulvérisé un produit de décontamination efficace contre le Covid-19... Mais depuis ce mercredi, un autre système a été installé, et c'est une première en Belgique : la caméra thermique.