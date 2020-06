Plus

C'est un montant faramineux auquel ont à présent droit nos voisins français dans le cadre d'un achat de voiture électrique. Le président Macron a annoncé, dans son plan de relance de l'industrie automobile, que la prime pour un véhicule électrique passait à 7000 euros pour le particulier et 5000 pour les sociétés. A ce montant peut s'ajouter la prime à la conversion d'une vieille voiture polluante. Selon les revenus des ménages, et si ces derniers optent pour une nouvelle voiture électrique, elle peut atteindre 5000 euros. Cumulez les deux et vous obtenez une Peugeot e-208 moins chère que ses équivalentes diesel et essence !

12 000 euros de primes pour une voiture électrique en France, rien en Belgique ! - © Monty Rakusen - Getty Images/Cultura RF

Chez nous, on ne voit rien venir Bien entendu, le plan de relance français est destiné à soutenir une industrie phare qui emploie 900.000 personnes et dont les constructeurs nationaux ont décidé d'investir massivement dans les véhicules électriques et hybrides. Une prime de 2000 euros pour ces derniers a d'ailleurs aussi vu le jour. En Belgique, inutile de rappeler que nous n'avons aucun constructeur d'importance, même si 100.000 personnes sont employées dans ce secteur d'activité. Alors, concrètement, il n'y a rien de prévu pour l'instant. En Belgique, pour l'achat d'une voiture électrique, seules les taxes de roulages sont réduites ou annulées, en fonction des régions. Petite lueur d'espoir dans la grisaille, l'ensemble du secteur va entamer des discussions avec les autorités (le fédéral et les régions) afin de proposer quelques pistes de relance du marché sous forme d'aides aux particuliers. Parmi les pistes envisagées, une prime à la reprise des voitures les plus polluantes est mise en avant. Cela permettrait de combiner incitants économiques et écologiques. Mais aucune décision n'est attendue à très court terme.

Voiture électrique - © boonchai wedmakawand - Getty Images