Michel Lecomte, patron des sports à la RTBF, nous parle Coupe du Monde

Michel Lecomte et la Coupe du Monde

Michel Lecomte, le patron des sports à la RTBF, répond aux questions de Xavier et il y a, bien sûr, de la Coupe du Monde dans l'air, une Coupe du Monde dont la cérémonie d'ouverture en Russie sera relayée demain jeudi sur notre antenne avant le match Russie-Arabie saoudite, ce qui signifie aussi que votre émission de consommation favorite ne sera, elle, pas au rendez-vous.

Le Mondial et la RTBF, coup d'envoi ce jeudi

La RTBF met en effet le paquet concernant le Mondial: 64 matches seront diffusés en direct, on parlera Coupe du Monde sur l'ensemble des medias et, dans une production mise en place avec la VRT, des cars RTBF mis au point à Rhisnes ainsi que 32 personnes seront sur place. Et Michel Lecomte est confiant, avec Hazard et De Bruyne dans l'équipe belge, tous les espoirs sont permis, on devrait atteindre au moins la demi-finale.

Parité hommes-femmes dans le sport en télé

Anne-Laure demande alors à Michel, et on en revient au service Sports de la RTBF, pourquoi il n'y a pas dans son équipe télé une parité hommes-femmes comme dans beaucoup d'autres émissions. Michel rassure tout de suite, il n'y a pas vraiment d'obstacles mais il n'est pas simple de trouver la personne adéquate, il y pense cependant, il y a un projet avec Ophélie Fontana.

Un documentaire Hazard-Benteke déjà ce soir sur la Une

Et puis ce mercredi soir déjà il y a aussi un documentaire,une rencontre avec 2 figures importantes des Diables Rouges, Eden Hazard et Christian Benteke, à voir dès 20h30 sur la Une. Bonne soirée et bon Mondial à toutes et tous.