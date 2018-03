Michel Boujenah rêve sa vie, la joue et en parle

"Ma vie rêvée" et Michel Boujenah au Waterlol

Michel Boujenah, l'invité de Xavier, n'est pas avare de paroles pour nous présenter son dernier spectacle "Ma vie rêvée", un spectacle à découvrir le 13 septembre 2018 à Waterloo dans le cadre du festival Waterlol.

"Ma vie rêvée" entre rêve et réalité

"Ma vie rêvée", c'est sa vie entre rêve et réalité où prime surtout la sincérité. Une sincérité qui se manifeste quand il imite l'accent belge et reconnaît qu'il le fait mal, quand il dit que les pauvres ne pensent jamais à la mort car ils sont trop occupés à essayer de vivre ou encore quand il donne son avis sur quelques grands de ce monde, de Donald Trump à Poutine en passant par Marine Le Pen et Kim Jong-Un. Dans son dernier spectacle, Michel Boujenah ne parle cependant pas beaucoup de politique insistant plutôt sur l'importance de la démocratie, une démocratie que nous ne devons pas oublier.

Humour et inspiration

Par ailleurs, Michel Boujenah, que pense t'il de l'humour trash demande Carlo. Et Michel de répondre que pour lui on peut rire de tout mais pas n'importe comment. Anne-Laure lui demande également comment il fait pour se renouveler dans ses spectacles, pour éviter de se répéter et Michel de répondre qu'il ne pense pas au passé. Enfin, Michel Boujenah qui parle beaucoup donne encore son avis sur quelques humoristes avant de se faire inviter à quitter le plateau... en toute sympathie même s'il s'en plaint face à la caméra.