Le groupe Sonnfjord en concert un peu partout en Belgique durant l'été

Maria-Laetitia et le groupe Sonnfjord

Invitée par Xavier, elle s'appelle Maria-Laetitia Mattern et elle est la charmante chanteuse du groupe Sonnfjord, un des groupes belges les plus en vue du moment. Dans Sonnfjord, ils sont cinq sur scène. Ce nom de groupe à consonance nordique est dû Maria-Laetitia qui, au cours de ses études, a eu l'occasion de voyager en Finlande et en Norvège.

Les débuts de Sonnfjord et sa progression

Comme tout groupe naissant, Sonnfjord a vécu des débuts galère mais là cela va de mieux en mieux: concerts et radios s'enchaînent ainsi qu'un contrat chez Sony Belgique. Et ce n'est pas à force de soigner le point de vue commercial, Sonnfjord en tient peu compte, plutôt occupé par le côté qualitatif de son travail. Maria-Laetitia, par ailleurs, n'aime pas trop les émissions genre The Voice dans lesquelles les participants ne chantent pas leurs propres chansons.

Sonnfjord en concert tout l'été

Hubert demande alors à Maria-Laetitia de chanter, ce qu'elle fait, s'accompagnant d'une guitare. Hubert est ravi, le plateau aussi, et si c'est votre cas également, sachez que Sonnfjord sera en concert tout l'été chez nous, notamment à Flémalle le 16 juin, à Marche-en-Famenne le 22 juin, aux Francofolies de Spa le 20 juillet ou encore au Brussels Summer Festival le 14 août.