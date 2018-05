L'humoriste Laura Calu s'en prend au complexe "bikini"

Laura Calu et Objectifbikinifermetagueule

La française Laura Calu est humoriste et youtubeuse et elle présente à Xavier son #ObjectifBikiniFermeTaGueule, assez explicite en soi par ailleurs. Car elle en a marre des diktats minceur de la mode et elle le dit avec humour à toutes celles et ceux qui, un jour, comme elle, se sont sentis mal à l'aise dans leur bikini parce que pas assez minces.

Ses conseils anti-régimes cartonnent sur les réseaux sociaux

L'important, assure Laura, c'est de se sentir bien dans sa peau, que l'on soit maigre ou gros et si vraiment on a quelques kilos en trop, il faut bannir tous ces régimes qui cassent le moral, entre la salade quinoa et la raclette que lui propose Xavier, elle choisit... les deux, question de mettre ses bons conseils en application. Ses conseils ont, par ailleurs, pas mal de succès, son hashtag cartonne sur les réseaux sociaux avec quelques 20 millions de vues. Mais, malheureusement et soi-dit en passant, ces nombreuses vues ne lui rapportent pas d'argent, seulement de la publicité pour ses spectacles.

Les spectacles vont suivre, également en Belgique

Mais pourquoi alors, dit Anne-Laure, pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Laura y a eu recours un jour un peu par hasard et puis c'est pratique, c'est dans l'air du temps et cela touche pas mal de monde, pour annoncer ses spectacles, c'est important. Et donc, si vous souhaitez l'applaudir sur scène, vous savez désormais où trouver les renseignements précis mais retenez déjà qu'elle sera en spectacle à partir de septembre en France et en Belgique aussi.