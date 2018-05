L'humoriste anglais Paul Taylor s'amuse des français

Paul Taylor, un anglais qui vit en France et qui en rit

Xavier accueille un jeune humoriste anglais, Paul Taylor pour le citer, qui vit en France. Du coup, Paul a développé un humour où il joue essentiellement sur les mots s'amusant ainsi des différences linguistiques entre la France et l'Angleterre. Et il donne quelques exemples: en France (et en Belgique), une des phrases de base de l'apprentissage de l'anglais est "My tailor is rich" ce qui en Angleterre ne veut rien dire dans le langage courant. De même, le mot footing n'est pas de mise en Angleterre pour désigner une activité physique, on y parle de jogging. Ou, autres différences selon Paul Taylor, les Français et les Anglais ne placent pas le thermomètre médical au même endroit, les parisiens sont assez égoïstes et les londoniens plus respectueux des règles.

Paul Taylor et la Belgique

Et puis comme le fait remarquer Thibaut, oui, Paul Taylor pourrait demander des subsides à la Belgique pour l'aider à se moquer des Français. Une Belgique qui pour Paul a des relents de gaufres et de bières. Alors, Paul Taylor, si vous appréciez, sachez qu'il cartonne sur le web et qu'il sera aussi en spectacle à Waterloo le 14 septembre dans le cadre du Waterlol.