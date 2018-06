Kid Noize, le DJ belge à la tête de singe

Kid Noize et son actu 2018-2019

Avec son masque en forme de tête de singe, le DJ belge Kid Noize ne passe pas inaperçu. Et on va même parler de plus en plus de lui, il a en effet une actu très chargée comme il l'explique à Xavier : après un premier album sorti en 2016, un nouveau single vient de sortir, il est intitulé Play et annonce un nouvel album pour 2019. De plus, Kid Noize se lance dans la BD et le premier tome de sa BD sortira en 2019 également, il y racontera sa vie et y expliquera ses choix.

Kid Noize et son masque de singe

Car, pourquoi porte t-il ce masque de singe, c'est ce que tout le monde se demande y compris Xavier qui du coup lui pose la question. Je suis très influencé par les années 80 dit Kid Noize notamment par la Planète des Singes et Michael Jackson, ceci expliquant cela. De plus, ce masque lui permet de préserver sa vie privée dans la mesure où sans masque bien évidemment on ne le reconnaît pas. Kid Noize, carolo d'adoption, a une famille et des amis qu'il entend ainsi préserver également.

Kid Noize et les jeunes DJs

Thibaud demande alors dans quelle mesure Kid Noize appréhende ou pas les nombreux jeunes DJs qui débarquent actuellement. Kid Noize, qui vient du rock et de la pop, aime le mélange culturel que ces nouveaux DJs amènent et donc ce phénomène ne lui fait pas peur du tout. Lui, ce qu'il aime, c'est faire danser les gens derrière ses platines.

Xavier convaincu par le masque en revêt un de son côté, un masque de poule avec lequel il salue Kid Noize et le remercie de son intervention.