Haroun, le jeune humoriste français qui brille de par ses textes

Haroun, l'humoriste plutôt intello

Haroun est jeune, il est français et, bien que possédant un Bac +5, il a un jour préféré l'humour au commerce, tentant de véhiculer de la sorte des idées par le rire comme il le précise à Xavier. Mais Haroun n'est pas vraiment un amuseur public, il brille plutôt par ses textes et ses analyses que par sa gestuelle assez discrète.

Haroun et quelques sketches

Ainsi par exemple dans son spectacle de 2017 sur la campagne présidentielle française, dans son sketch sur le harcèlement sexuel où il différencie la réflexion et l'émotion face à ce genre d'attitude ou encore dans un autre sketch sur la gravitation quantique à boucles, et oui!, où on retient que dans le domaine de la physique, quand on croit avoir compris, et bien, on n'a pas compris...

Haroun, le 14 septembre 2018 au Waterlol

Cela étant, retenons aussi qu'Haroun n'apprécie pas comme il le dit à Thibaut que certaines émissions de télévision coupent dans ses sketches comme celles de Drucker ou d'Ardisson pour ne pas les citer, et puis, retenons surtout qu'Haroun sera chez nous en septembre, le 14 exactement au Waterlol avec "Internet etc", son dernier spectacle.