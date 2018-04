Félix Radu le jeune humoriste namurois surdoué

Félix Radu le jeune namurois amoureux des mots

Félix Radu est un jeune comédien humoriste namurois qui a assurément de l'avenir dans le maniement des mots en tous les cas comme il le démontre face à Xavier qui peine à le faire taire. Et qui n'en n'a pas trop envie en fait tellement ce jeune homme de 22 ans jongle avec les mots à la vitesse de l'éclair.

"Les mots s'improsent", un premier spectacle

Dans son premier spectacle "Les mots s'improsent", il aborde essentiellement les thèmes de l'amour, du temps et de la mort et il le fait avec un humour décapant et avec des jeux de mots dignes d'un Raymond Devos. Et pour vous en convaincre, retenez qu'il sera bientôt chez nous en représentation, notamment à Bruxelles du 02 au 05 mai et à Namur le 06 mai.

Félix Radu aime aussi la France

Par après, sa tournée prendra la direction de la France car, comme il le précise à Thibaut, même s'il aime beaucoup la Belgique et ses ambiances de spectacles, il compte aussi s'investir du côté de Paris.