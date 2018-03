Benjamin Ghislain est mentaliste et le prouve

Benjamin et le mentalisme

L'Extra ce jour s'appelle Benjamin, Benjamin Ghislain ou encore Benjamin le Mentaliste et face à Xavier il précise que le mentalisme c'est avant tout de la manipulation: il n'a pas de pouvoir mais il fait croire qu'il en a dans le but d'étonner son public et non de l'arnaquer. Sa manipulation se base avant tout sur de l'observation, observation du visage d'une personne, de ses vêtements, de sa manière d'être...

Exemples de mentalisme

Et il va mettre tout cela en application sur le plateau en faisant participer Julie, Thibaut, Anne-Laure ou encore Cyril. Et cela marche, de fait, mais Benjamin n'en dira pas plus sur ses trucs promettant seulement d'en donner l'un ou l'autre lors de ses spectacles, le 22 mars à Schaerbeek, le 13 avril à la citadelle de Namur, les 11,12 et 13 mai à Namur En Mai.