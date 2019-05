Salle de bain : Des objets nécessaires à la toilette qui ne devraient pas s'y trouver

Aujourd’hui, Hubert va faire un tour dans notre salle de bain et il va y découvrir des objets pourtant nécessaires à la toilette qui ne devraient pas s’y trouver.

Moisissure et humidité

Très souvent, sur la tablette des salles de bain on y trouve des brosses et des pinceaux à maquillage. Pourtant ce n’est pas tout à fait leur place car il y fait humide et la moisissure et l’humidité peuvent rendre ces objets plus sensibles aux germes et aux bactéries.

D’autres objets qu’il faut essayer de mettre le plus loin possible de la salle de bain sont les médicaments. Ils peuvent être sensibles par des variations d’humidité et de température. Les parfums aussi y sont sensibles, ils risquent de changer légèrement d’odeur. Plus fort encore, les rasoirs qu’on dépose souvent sur le bord de l’évier… C’est une erreur. Laisser les rasoirs dans la salle de bain peut provoquer un ternissement et de la rouille.

Miroir anti buée

Gare aussi aux moisissures… A proscrire absolument dans les salles de bain : ce sont les tapis et les moquettes. C’est très agréable mais on ne peut pas les nettoyer correctement et imaginez la quantité de germes qui s’accumulent… Un tapis humide est l’endroit idéal pour la moisissure. Autre chose : N’accumulez pas dans la salle de bain les produits dont vous ne vous servez pas régulièrement. La salle de bain n’est pas un lieu de stockage.

Enfin, rien n’est plus embêtant que la buée sur le miroir quand on se rase ou quand on se maquille. Connaissez-vous les miroirs chauffants anti buée ? Avec ça, fini la buée… On peut en trouver déjà complètement montés mais si vous avez déjà un miroir, vous pouvez ajouter derrière un film chauffant, c’est très simple à installer, une simple alimentation électrique suffit. On en trouve déjà pour quelques dizaines d’euros.