Remèdes naturels pour lutter contre la toux

L'hiver, c'est la période où l'on entend le plus de personnes tousser, ou dire qu'elles ont un peu de mal à respirer. Cela arrive le plus souvent dans un contexte de début de "rhume" ou d’infection respiratoire. Cependant, ce n'est tout de même pas la peine de paniquer pour ça...

Moyen naturel contre la toux : le miel

En effet, souvent cela disparaît spontanément en quelques jours, mais ce n'est pas agréable. Que fait-on souvent? On court à la pharmacie pour acheter du sirop anti-toux... Et ce n'est pas toujours le bon réflexe. D'autant plus qu'à présent, on sait que certains sirops ne sont pas anodins, certains d'ailleurs ne peuvent plus être vendus que sur ordonnance. Preuve que ce n'est pas à utiliser n'importe comment : il faut savoir aussi que selon l'association 60 millions de consommateurs, le Test Achat français, parmi 37 médicaments contre la toux délivrés sans ordonnance, plus de la moitié poseraient problème. Il y a pourtant un moyen très simple et naturel de combattre la toux : c'est le miel.

Des test scientifiques ont démontré que le miel était efficace et puis, ça ne peut pas faite de mal d'en prendre (pas aux enfants de moins d'un an), voici donc comment faire tout simplement soi-même un sirop au miel contre la toux sans danger et sans effets secondaires désagréables. Pour cela il faut du thym (anti-inflammatoire et antiseptique), du romarin (bactéricide et fluidifiant), du citron pour conserver le sirop mais aussi bactéricide et enfin le miel, adoucissant et antiseptique. Le sirop est à conserver au frais et au réfrigérateur.

Du sirop et des bonbons faits maison

Procédé : faire bouillir 250 ml d'eau, ajouter thym et romarin (2+2 branches, que l'on peut aussi utiliser séchées), infuser 15 min, filtrer, ajouter un jus citron et 5 cuillères à soupe de miel, réduire en sirop. Mettre en flacon et au frigo (Attention le romarin par voie orale n'est pas conseillé dans certains cas : pour les problèmes de bile ou de foie, aux enfant de moins de 12 ans, aux femmes enceintes, mais le sirop fonctionne aussi sans romarin).

On peut aussi faire des bonbons contre la toux. Pour cela il vous faut : 1 tasse de sucre, 1/2 tasse d'eau, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de gingembre moulu, 1 cuillère à café de clous de girofle moulus et un peu de sucre en poudre... Dans une casserole, mélangez tout les ingrédients et faites chauffer l'eau jusqu’à ébullition. Puis, laissez mijoter la préparation à feu doux quinze minutes en mélangeant régulièrement. Lorsque c'est caramélisé à l'aide d'une cuillère, faites de petits ronds de sirop sur du papier sulfurisé ou une plaque de cuisson. Laissez refroidir 20 minutes et saupoudrez-les de sucre en poudre pour ne pas qu'ils collent entre eux.