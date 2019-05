Quels sont les aliments à ne pas mettre au frigo ?

Il y a des aliments qui cachent bien leur jeu… Il y a quelques semaines on apprenait que certains légumes changeaient de nature lorsqu’on les réchauffait, aujourd’hui rappelons qu’il y a des aliments qu’il ne faut pas nécessairement mettre au frigo.

Pas de pommes de terre ni de tomates au frigo

Réflexe de prudence, on rentre d’avoir fait ses courses et le plus rapidement, on met un maximum de produits dits « périssables » au frigo. Mais rien ne sert de courir, certains aliments n’aiment pas trop les frigos. C’est le cas de notre célèbre pomme de terre, qu’elle soit Bintje, Charlotte, Amandine voire patate douce, les conserver au frigo risque de transformer l’amidon qu’elles contiennent en sucre. Résultat : une texture granuleuse après la cuisson, ce qui n’est pas l’idéal!

Il vaut mieux les conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et dans un sac en toile ou en papier plutôt que dans un sac plastique. C’est comme les tomates. On le fait presque tous et pourtant, il vaut mieux éviter de les mettre dans le frigo. En effet, le froid a tendance à rendre la tomate molle, fade et farineuse, car il endommage les membranes des parois cellulaires du légume. L’ail et tous les bulbes également. L’ail, en le conservant au frigo, on risque de le faire germer et de le rendre caoutchouteux!

Idem pour l'avocat, le concombre et la banane

C’est aussi le cas de l’avocat. Au frigo, il mettra plus longtemps avant de mûrir. Petite astuce pour qu’il mûrisse plus vite : placez-le à côté d’une banane (ou dans un sac en papier avec une banane bien mûre pour accélérer le processus), celle-ci libère de l’éthylène, qui fait mûrir le fruit plus vite. Le concombre aussi au frigo, il perd son côté croquant. Au contact du froid, il va flétrir plus vite. Même chose pour les courgettes, les aubergines…

Les herbes, comme le basilic, sont aussi à conserver dehors dans un verre d’eau. À moins de vouloir les consommer froides, les bananes n’ont pas leur place dans le frigo. Elles risquent de noircir beaucoup plus rapidement. Il en est de même pour les autres fruits exotiques (ananas, kiwi, grenade,…) qui ont besoin de chaleur. Et enfin les œufs! Le petit compartiment spécial pour ces œufs dans le frigo est une erreur! Il est pourtant préférable de garder les œufs dans leur boîte, à température ambiante. Placés au frais, leur coquille absorbe les odeurs et leur goût est altéré.

Certaines personnes mettent également leur pain au frigo. Mais on le surgèle aussi, et là il y a deux écoles. Certains disent qu’il se conserve bien, d’autres prétendent qu’au frigo il durcit et s’assèche très vite. Si vous le mettez au frigo, enveloppez-le dans un sac plastique. Dernier conseil : le chocolat. Ne le mettez jamais au frigo, sinon une fine pellicule blanche se formera à sa surface. Il s’agit de matière grasse qui remonte sous l’effet du froid. On peut le manger mais il aura perdu un peu de sa saveur…