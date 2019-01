Les bretelles, de nouveau tendance

De nos jours, la bretelle redevient tendance et on constate une forte croissance de la demande... La bretelle a apporté beaucoup à l'humanité comme réconfort moral. Combien d'hommes à peine vieillissants n'ont pas entendu leur femme leur dire "Dis Loulou, tu attrapes vraiment du ventre, ton pantalon va tomber tu devrais porter des bretelles"...?! En effet la bretelle permet d'un peu dissimuler un ventre disgracieux. Dans ce cas, que faisait-on avant l'invention des bretelles? Car nos ancêtres les Gaulois ne les connaissaient pas!

La Belgique, leader mondial de la fabrication des élastiques de bretelles

Le type moderne avec élastiques et des attaches date du milieu du 19ème siècle. Il y a deux largeurs de bretelles : fine pour les jeunes ou large qui vous donneront un air plus posé. Il y a trois modèles de bretelles : en H, mais on ne les trouve pratiquement plus que sur les culottes tyroliennes, en croix ou X et en Y, les plus modernes. Il y a deux types d'attaches : les bretelles à boutons ou les bretelles à pinces. Sur chaque bretelles, il y a des remontoirs métalliques qui permettent d'ajuster les bretelles à votre taille. Trop lâche le pantalon aura l'air de tomber, trop serré il remontera trop fort et risque de comprimer l'entre jambe, ce qui peut causer des problèmes. Enfin ne portez jamais ceinture et bretelles, faute de goût... Autre problème : les pinces de serrage! Ne jamais le mettre sur deux épaisseurs de tissu sur un passant de ceinture par exemple, cela va affaiblir l'attache, même les plus solides qui risquent de lâcher et de vous blesser.

Autre point important : la qualité des bretelles. La Belgique est le leader mondial de la fabrication des élastiques de bretelles. Les Belges possèdent un vrai savoir-faire en matière de bretelles. La marque Bertels s'exporte même en Chine. Comptez entre 35 et 75 euros pour une bonne paire de bretelles. Vous les trouvez dans les bons magasins, sur les marchés ou sur internet. C'est moins cher mais c'est du bas de gamme, et cela vient de Chine, l'élastique n'est pas intégré dans du tissu et est de beaucoup moins bonne qualité. Faites le test, tirez fort et vous verrez, il ondule et devient mou avec le temps.

Des boutons clipsables

Maintenant on ne fait pratiquement plus de bretelles qui se fixent avec des boutons. En effet, pratiquement plus aucun pantalon n'est prévu pour attacher les bretelles, et personne ne prend plus la peine de coudre des boutons sur plusieurs pantalons. Pourtant, les bretelles avec pattes en cuir pour boutons sont plus traditionnelles, très classes et surtout elles tiennent beaucoup mieux. Alors sachez que si vous êtes un amateur de tradition, inutile de coudre des boutons, on vend désormais des boutons clipsables, qui permettent d'adapter des bretelles à boutons sur n'importe quel pantalon ou jupes d'ailleurs. Il y a plusieurs modèles et on peut aussi trouver des pinces pour remplacer les pattes de cuir... Cela, c'est le monde moderne des bretelles.