Les astuces d'Hubert : comment bien nettoyer ses vitres ?

Comment les laveurs de vitres font-ils pour ne pas laisser de traces ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Voici dont le truc pour enlever les traces : le papier journal. Mais avant de laver ses vitres avec du journal, on commence par faire un produit de nettoyage maison.

On fait parfois soi-même un mélange ammoniac/eau mais il faut pouvoir le supporter. Respirer l’ammoniac, ce n’est pas mortel mais cela peut provoquer des quintes de toux et des difficultés respiratoires. C’est donc à manipuler avec prudence.

Voici la recette d’un produit facile à faire et efficace : mélangez une tasse de vinaigre dans un litre d’eau tiède, cela va enlever les taches. Si les vitres sont vraiment sales, on peut ajouter une demi-cuillerée de liquide vaisselle pour dégraisser.

Vous lavez normalement vos vitres, vous raclez comme un nettoyeur de vitres, ensuite vous chiffonnez une feuille de papier journal et vous frottez. Aucune trace ne résiste !

Attention, prenez absolument un journal. Il ne faut pas de magazine, seule l’encre de journal contient des produits nettoyants. Le passage du papier journal sur les vitres laisse une fine pellicule invisible qui fera office de barrière contre les saletés. Ne prenez pas de journaux neufs, l’encre doit être bien sèche. Vous pouvez aussi l’utiliser mouillé, cela nettoie mieux. Autre utilisation du papier journal : il fait briller l’argenterie, mais vous pouvez aussi l’utiliser contre les odeurs par exemple.